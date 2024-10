Even een trekje nemen van je vape en er tussendoor op gamen of bellen. Het klinkt futuristisch, maar in Nederland gaat de nieuwe 'smartvape' al rond. Volgens experts werkt dit nog meer verslaving in de hand. "Jongeren zijn hier extra gevoelig voor."

Tetris en Snake, hoewel dit spelletjes zijn die je misschien eerder verwacht op een oude Nokia, vind je ze tegenwoordig ook op de 'smartvape'. Hersenwetenschapper en verslavingsonderzoeker Janna Cousijn ziet dat deze gadget erg populair is onder jongeren. "Dat wil je niet als het gaat om een schadelijk middel."

Meerdere fronten problematisch

"Het ziet er gaaf en flitsend uit, als je zo'n mooie machine hebt, die je kunt koppelen aan je telefoon. Daarmee maak je de vape alleen maar populairder", volgens Cousijn.

Wat haar betreft zijn we 'terug bij af' als het aankomt op een 'rookvrije generatie'. "Stoppen is met de smartvape nog moeilijker. Met die spelletjes erbij zorg je ervoor dat je een dubbele beloning koppelt aan het gedrag: de beloning van het spelletje en de beloning van de nicotine. Waardoor dit nog verslavender werkt dan de gewone e-sigaret."

Verbod heeft geen zin

En de fabrikanten spelen daar heel bewust op in, ziet Cousijn. "Die willen gewoon hun product verkopen. Ze willen daarbij ook nieuwe gebruikersgroepen aanspreken." En die nieuwe groep bestaat voornamelijk uit jongeren.

De verslavingsonderzoeker verwacht dat een verbod in Nederland niet veel zin heeft. "We kunnen het wel verbieden, maar de wereld ligt gewoon aan onze voeten. Door het internet is het mogelijk om spullen online te bestellen, uit het buitenland, en dat maakt het ontzettend moeilijk om het buiten de deur te houden." Fabrikanten spelen daar volgens haar maar al te graag op in.

Geen passende oplossing

Maar wat kan de Nederlandse overheid dan wel doen? Cousijn denkt dat voorlichting en beleid een belangrijke rol kunnen spelen om de gevaren extra onder de aandacht te brengen. Maar de expert doet daarbij ook een beroep op de jongeren zelf, "want die luisteren het beste naar elkaar".

De aanpak moet volgens haar dus heel breed zijn. Niet alleen de overheid, de school, maar ook ouders en vriendengroepen hebben hier een rol in. "We moeten het hele systeem aanpakken. Niet één enkele oplossing gaat daarin helpen." En dat er snel een oplossing moet komen, benadrukt Cousijn nog maar een keer. "Er is gewoon geen gezonde manier van vapen."