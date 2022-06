Den Haag vangt tot het einde van het jaar 400 asielzoekers op in een kantoorpand. GroenLinks-wethouder Arjen Kapteijns zegt dat hij niet bang is voor weerstand bij omwonenden. Integendeel, hij heeft juist goede ervaringen bij de opvang van nieuwkomers.

"Het beeld dat mensen er moeite mee hebben, herken ik niet. Heel eerlijk: dat valt echt mee", zegt de Haagse wethouder. Hij spreekt van een 'soepel proces'.

Schrijnende beelden

"Veruit de meeste bewoners begrijpen dat er iets moet gebeuren. Iedereen heeft schrijnende beelden in Ter Apel gezien", zegt hij.

Toch hebben bewoners wel veel vragen en zorgen over de nieuwe opvangplek. Daar ligt een belangrijke rol voor de gemeente, vindt Kapteijns. "Als je in gesprek gaat, worden de zorgen minder."

Allerlei initiatieven

Hij zegt dat als asielzoekers eenmaal in de buurt wonen, er allerlei initiatieven ontstaan. "Dat mensen en bedrijven uit de buurt eten en kleding brengen en activiteiten organiseren."

"Onze ervaringen zijn heel positief. Als ze hier eenmaal wonen, gaat het vanzelf." Hij wijst op de opvang die niet ver van het kantoorgebouw ligt. Daar worden ruim 50 minderjarige asielzoekers opgevangen. "Dat gaat heel goed. Er is vrijwel geen overlast."

Weerstand bij omwonenden

Toch is de mogelijke weerstand bij omwonenden een belangrijke reden waarom gemeenten niet happig zijn om opvangplekken voor asielzoekers te regelen.

Zo staat de de gemeente Westland, die aan Den Haag grenst, juist niet te springen op de komst van asielzoekers.

Solidariteit

Kapteijns vindt dat gemeentes actiever moeten kijken wat wél kan. "Dit is nu typisch zo'n kwestie waar solidariteit belangrijk is."

Hij zegt dat bij Oekraïners veel mogelijk was. "Het zou mooi zijn als we dat ook voor vluchtelingen uit andere landen meer doen."

'Alles volgens planning'

Alhoewel de kamers nog gemaakt moeten worden, de bedden er nog in moeten en het sanitair moet worden aangelegd, heeft hij er alle vertrouwen in dat de honderden asielzoekers vanaf 1 juli het kantoorgebouw in kunnen.

"Alles verloopt volgens planning." De opvang duurt in principe tot eind van het jaar, maar kan eventueel worden verlengd.

Landelijk asielbeleid

Er komt bij het opvangbeleid van asielzoekers veel op het bordje van gemeenten. Maar het zijn niet alleen gemeenten die meer moeten en kunnen doen, volgens de wethouder. Hij uit zijn zorgen over het landelijke beleid.

"De azc's zijn afgeschaald, terwijl de instroom van asielzoekers groeit. We moeten echt naar meerjarige oplossingen kijken."

Structurele oplossingen

Zo'n structurele oplossing kan zijn om andere groepen die naar woonruimte zoeken samen met asielzoekers in COA-opvangplekken te huisvesten.

"Dan snijdt het mes aan twee kanten. Dan hebben woningzoekenden uit onze stad - van statushouders tot studenten - er ook voordeel aan."