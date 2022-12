De Russische president Poetin hield vanmiddag een toespraak voor zijn legerleiding, waarin hij zijn nieuwe plannen voor de oorlog met Oekraïne deelde. Doorgaan tot het bittere eind, was zijn boodschap. Rusland-deskundige Hubert Smeets bekeek de speech.

Alleen al het begin van de speech was opmerkelijk, vertelt Smeets. Poetin vroeg om een minuut stilte voor de 'gesneuvelde kameraden'. "Hij geeft aan dat er veel zijn gesneuveld in de oorlog. Daar zijn tot nu toe nooit echte aantallen over genoemd, maar dit doet vermoeden dat het er meer zijn dan ze eerder hebben aangegeven."

'Tot het bittere eind'

De 'speciale militaire operatie' in Rusland moet tot het bittere eind worden gevoerd, zei Poetin. "Daar ging de toespraak ook echt over. Hij zei steeds dat ze niet ophouden met de militaire operatie tot hun doelen zijn bereikt. Welke doelen dat zijn, liet hij in het midden", zegt Smeets.

"Maar dat er geen sprake van kan zijn dat er binnenkort onderhandeld gaat worden, is volstrekt duidelijk", denkt Smeets na de speech van Poetin. "Rusland heeft zichzelf van de onderhandelingstafel 'weggepraat' en Poetin lijkt zich daarbij neer te leggen. Zo hoorde ik in ieder geval de toespraak."

Minder oorlogszuchtig

In de speech was de toon van Poetin minder agressief dan eerder, merkt de Rusland-kenner op. "Hij was eerder gelaten. Hij sprak ook geen uitgeschreven tekst uit, hij sprak van punten. Soms was dat wel een beetje geouwehoer, het was niet echt puntig."

"Ik vond hem minder oorlogszuchtig klinken dan bij vorige gelegenheden. Maar als je de tekst leest, dan is er niks veranderd ten opzichte van begin dit jaar", concludeert Smeets.

Oorlog met het Westen

De Russische president is volgens hem nog steeds 'serieus van mening' dat zijn land in oorlog is met het Westen. "Hij zei dat het Westen vanaf het begin van de ontmanteling van de Sovjet-Unie erop uit is geweest om Rusland te verzwakken. Dat zouden we in de jaren 90 en het begin van deze eeuw gedaan hebben met behulp van moslimterroristen."

"We zouden Al Qaida hebben gebruikt om in de Kaukasus de Tsjetsjenen op te stoken tegen de regering in Moskou, en nu doen we dat volgens Poetin via de 'neonazi's en fascisten' in Oekraïne", vertelt Smeets. "Er is voor Poetin geen compromis denkbaar omdat wij er volgens hem alleen maar op uit zijn de Russische wereld te vernietigen."

Bekijk ook Het mysterie rondom de aanvallen in Rusland die van Oekraïne zouden zijn

Russen trekken zich terug

Maar die boodschap komt volgens Smeets steeds minder aan bij de Russen: "Als je kijkt naar de opiniepeilingen - in hoeverre die serieus genomen kunnen worden in deze militaire dictatuur - blijkt dat de meeste Russen zich aan het afwenden zijn van de oorlog. Ze gaan niet in de oppositie, maar kijken wel de andere kant op."

Ook is er nog steeds een groot verschil te zien in leeftijd, zegt de Rusland-kenner. "Ouderen steunen Poetin passief door geen kwaad woord over hem te zeggen. De jeugd keert zich naar binnen, houdt zich bezig met eigen feestjes of ontvlucht het land uit angst voor militaire dienstplicht."

'Schoothondje van Amerika'

Dat de Oekraïense president Volodimir Zelensky vandaag naar Washington is gevlogen voor een gesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden, benoemde Poetin maar niet al te veel in zijn speech, merkt Smeets.

"Hij zegt wel dat de regering van Oekraïne het schoothondje van de Verenigde Staten is, maar verder noemt hij Zelensky niet bij naam. "Dat zijn ze niet waard voor hem", valt de deskundige op.