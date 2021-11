Opwinding in Zuid-Holland, want er loopt een lynx rond. Althans, dat is het vermoeden. Het dier is sinds 1890 niet meer in Nederland gezien.

De grote katachtige zou zijn gespot tussen 's Gravenzande en Hoek van Holland. Meerdere mensen hebben een melding gemaakt van het beest. Er is zelfs een hond aangevallen door de vermeende Lynx, waarbij niet alleen de hond maar ook het baasje gewond raakte. "De hond heeft zelfs een aantal hechtingen. En gisteren is er ook een geit aangevallen in de duinen, en we weten niet door welk dier", zegt boswachter Fred Spreen.

Onwaarschijnlijk

Maar hoe waarschijnlijk is het dat het dier, dat in 1890 in Nederland uitstierf, weer terug is? Niet erg waarschijnlijk, zegt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. "Die kans is eigenlijk nihil. Die komen alleen voor in grote, hele rustige bossen." In de Ardennen werd er onlangs wel echt één gespot. "Maar het heeft 2 jaar geduurd om 'm op de wildcamera te krijgen", zegt La Haye van de Zoogdiervereniging.

Een bijzonder kenmerk van de Lynx zijn de pluimpjes op z'n oren. "Maar die heb je ook bij de caracal, een lynx-achtige. Die wordt soms door mensen gehouden als huisdier, en misschien is die wel ergens losgelaten, of ontsnapt", zegt Maurice La Haye.

Bron: Pexels Een caracal

Lynx of caracal?

De politie Rotterdam laat weten dat het dier gemeld is en dat het geregistreerd staat als een caracal. Die lijkt qua uiterlijk op een lynx, en het is aannemelijker dat dat het dier is, zegt La Haye.

Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap hebben sporenonderzoek gedaan en uitwerpselen bekeken, zegt de politie. Zij hebben "geen enkele aanwijzing" dat er een katachtige in de duinen zit.

Tamme katachtige

Het dier viel dus wel een mens aan, maar is in de basis niet gevaarlijk voor mensen, zegt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. "Dat de katachtige nu wél iemand aanvalt, wijst erop dat hij tam is", zegt La Haye. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is logisch uit te leggen. "Een echte lynx is een roofdier, en die hoor je van honderden meters aankomen. Die zal nooit een mens aanvallen, die neemt de benen en rent hard weg."

Het is heel belangrijk om te weten te komen welk dier het is, zegt boswachter Fred Spreen. "Want we willen dat mensen veilig zijn op onze terreinen. Het is niet plezierig als een hond of mens wordt aangevallen, door wat dan ook, daar maken we ons wel zorgen om."

Maak je groot en ren niet weg

Wat moet je doen als je het dier vanavond tegenkomt? "Een foto maken!", zegt La Haye "Want dan weten we om welk dier het gaat."

Verder moet je jezelf groot maken: dus met je voeten uit elkaar gaan staan en je armen in de lucht doen. "En ga roepen, dan gaat hij weg." Wat je zeker niet moet doen? "Wegrennen. Want dan komt 'ie wel achter je aan, dat werkt averechts."