Claudia Dictus werd in 2015 slachtoffer van verkrachting. Nu geeft ze workshops over dit onderwerp. Vandaag maakt Amnesty International bekend dat een op de tien vrouwelijke studenten slachtoffer is van verkrachting.

Het gebeurde op haar achttiende verjaardagsfeestje, vertelt Claudia. Wat ze zich herinnert is hoe ze alleen met haar belager achterbleef, hoe ze de controle kwijtraakte, maar ook hoe ze na de gebeurtenis vergeefs probeerde hulp te krijgen. "Ze weten niet hoe ze moeten omgaan met zo'n verhaal."

Alleen met een onbekende jongen

"Het was mijn achttiende verjaardagsfeestje", vertelt Claudia. "Ik had vrienden uitgenodigd op mijn studentenkamer. Eén iemand wilde iemand meenemen, ik dacht, prima! Als 'ie maar een kratje bier meebrengt."

"Langzamerhand gaat iedereen naar huis, alleen hij bleef hangen", vervolgt ze. "De vriend die hem meenam, lag knock-out op mijn bed en ik was alleen met deze jongen die ik niet kende. Ik heb op een gegeven moment geprobeerd er mensen bij te halen toen ik daar alleen was met hem. Het voelde niet goed. Ik heb aangeklopt bij huisgenoten, maar iedereen sliep al."

'Het is mijn probleem, niet het zijne'

"Ik was moe, bang en ik bevroor. De helft van de vrouwen in dit soort situaties raken de controle van hun lichaam kwijt", vertelt ze. "Je kan zo'n iemand geen klap verkopen, je bent bang, je bevriest. Wat er toen gebeurde, daar kan ik nog steeds niet over praten. Het is mijn probleem, niet het zijne. Hij kan gewoon door met zijn leven."

Paniek

Na de gebeurtenis kon Claudia maar moeilijk hulp vinden. "Ik ging naar de huisarts, die stuurde me naar de politie en die konden ook niks voor me betekenen. Toen ging ik naar een psycholoog, maar ik was niet sterk genoeg meer om door te zoeken naar hulp."

"Ik heb geprobeerd te praten op mijn universiteit en op de universiteit van de dader, maar nergens kwam een andere reactie dan paniek. Ze weten niet hoe ze moeten omgaan met zo'n verhaal en ze wisten ook niet waar ze me naar toe moesten verwijzen."

Imagoschade

Actiegroep Wangedrag onderzocht vijf maanden lang dit soort gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en kwam eerder al met een grote lijst aanbevelingen. Het rapport van Amnesty van vandaag kwam voor hen dan ook niet als een verrassing.

Actiegroep Wangedrag ziet dit probleem al jaren, maar loopt tegen onwil aan bij de universiteit. Het ongemak dat ze daar zien, lijkt volgens hen vooral te worden gedreven door de angst voor imago-schade. Leidinggevenden weten ook niet op welke manier ze met een slachtoffer kunnen praten en er zijn geen concrete stappen die worden ondernomen om iemand te helpen.

Workshops

Claudia geeft nu workshops. "Ik wil anderen beschermen die het meemaken, ik wil ze helpen zoeken naar hulp." Ze geeft trainingen aan leraren en adviseurs op universiteiten. "Ik probeer ze te leren hoe om te gaan met een slachtoffer, wat je beter wel en niet kan zeggen. Ik probeer ook te werken aan een beleid met meerdere universiteiten."

Echter, ook Claudia loopt aan tegen de onwil bij universiteiten. "Ze zijn bang in een slecht daglicht te staan, wanneer ze workshops geven over hoe om te gaan met verkrachting."

Probleem bij studentenvereniging

Studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. uit Amsterdam schrok van de uitkomst van het rapport van Amnesty International. Bestuurslid Fré Kleinepier, verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en het ledenwelzijn, zegt dat ze zich er niet van bewust was dat 1 op de 10 studentes dit meemaakt.

Binnen de vereniging krijgen ze 1 à 2 meldingen per jaar van verkrachting. "Dit rapport laat ons wel zien dat er bij ons misschien ook meer speelt dan we denken. Het zou goed zijn om dit misschien verder intern te onderzoeken."

Voorlichting

Op het moment is de Amsterdamse vereniging al hard bezig om hun leden te laten weten dat ze altijd terecht kunnen bij het bestuur of bij 1 van de drie vertrouwenspersonen van de vereniging.

Ook worden er in de kennismakingstijd verschillende lezingen gegeven over seksueel overschrijdend gedrag. "Hoe meer aandacht er voor dit probleem is hoe beter, ik denk dat er op dit gebied nog veel meer te winnen valt."