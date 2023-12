Mensen in nood moet je helpen, vindt Ruud Theelen uit Roggel. Daarom doet hij al 10 jaar mee aan de actie Write for Rights van Amnesty International. Tijdens die actie schrijft hij brieven tegen onrecht.

Ruud is niet de enige. Tijdens de jaarlijkse Dag van de Rechten van de Mens op 10 december schrijven vrijwilligers over de hele wereld brieven aan regeringsleiders met de vraag de onrecht in hun land te stoppen.

Eerst niet van plan te schrijven

Ruud schrijft dit jaar een brief aan de premier van Australië. "Amnesty kiest tien urgente gevallen. Ik heb degene genomen die bovenop de stapel lagen", vertelt hij. In zijn brief vraagt hij aandacht voor de Straat Torreseilanden, een eilandengroep waarvan de meeste onderdeel zijn van de Australische provincie Queensland. De bevolking van de eilanden heeft last van extreem weer door klimaatverandering.

Write for Rights kwam 10 jaar geleden op Ruuds pad, toen hij een Write for Rights-evenement in Weert bezocht. "Mijn schoonzus trad daar op, dus ben ik gaan kijken. Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om te gaan schrijven."

Schrijfdag in Roggel

Maar de sfeer tijdens dat evenement in Weert zorgde ervoor dat Ruud ook zoiets wilde doen. Er traden de hele dag muzikanten op om de schrijvers een hart onder de riem te steken. Dat mensen zo samenkwamen om iets goeds voor de wereld te doen sprak hem aan, vertelt hij. Daarom besloot hij een schrijfdag te organiseren in zijn woonplaats Roggel.

"Ik was helemaal geïnspireerd door hoe er daar in Weert aan toe ging en ik dacht: dat moet in mijn eigen dorp ook kunnen en misschien zelfs nog beter." 10 jaar later organiseert hij nog altijd schrijfdagen tegen onrecht.

'Het werpt zijn vruchten af'

Ruud en de andere vrijwilligers schrijven elk jaar meer dan duizend brieven naar verschillende regeringen. "In landen waar mensen vastzitten, ten onrechte of zonder proces, noem maar op", vertelt hij.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zorgt ervoor dat de vrijwilligers meer te weten komen over wie ze schrijven. "Er is een voorbeeldbrief, dus dat is min of meer een kwestie van overschrijven." Als zoveel mogelijk mensen datzelfde bericht overnemen en naar regeringsleiders sturen, kunnen die daar volgens Ruud niet meer omheen.

'Het heeft wél zin'

Hoewel dit soort acties misschien zinloos lijken, weet Ruud dat de brieven indruk maken op de leiders die ze ontvangen. "Zeker als zo'n regering veel brieven ontvangt kan dat de boel behoorlijk onder druk zetten. Daardoor komen er regelmatig mensen vrij. Het werpt z'n vruchten af."

Naast brieven aan regeringen kunnen vrijwilligers ook een persoonlijk bericht schrijven naar mensen die vastzitten.

'Dat mag gewoon niet gebeuren'

Hoewel Ruud niet altijd bezig is geweest onrecht bestrijden, blijven een paar verhalen hem altijd bij, vertelt hij. "Ik heb ooit een film gezien over DuPont in Amerika, het ging over een schandaal waarbij de hele omgeving werd vergiftigd. Dat is ook in Brazilië gebeurd. Die mensen moet je ondersteunen."

Al vindt hij eigenlijk elk verhaal over onrecht dat hij leest schrijnend. "Mensen die voor een demonstratie opgepakt werden, en die dan nog steeds in de gevangenis zitten bijvoorbeeld. Dat mag niet gebeuren, maar het gebeurt toch. Het respect voor de mens is dan weg."

Steun van muzikanten

Ruud ziet elk jaar hoe hij anderen aansteekt met wat hij inmiddels toch wel zijn passie noemt. "We hebben het lokaal aangekleed met geel-zwarte ballonnen, de kleuren van Amnesty. En dan die muziek daarbij", vertelt hij. Net zoals in Weert zorgt vooral de steun van de muzikanten ervoor dat mensen enthousiast doorschrijven, vertelt hij.

"Mensen die voor het eerst naar dit evenement komen, verbazen zich altijd een beetje over de sfeer die daar hangt."

Gymnastiek voor ouderen

Hoewel het een serieus onderwerp is, probeert Ruud het altijd gezellig te houden voor de vaak oudere schrijvers. Zo is er naast de muziek en versieringen zelfs iemand die helpt de handspieren soepel te houden. "Een soort gymnastiek voor ouderen. Het is natuurlijk allemaal niet nodig, maar het draagt wel bij."

Hij en zijn club van ongeveer zes mensen krijgen al deze jaren veel steun van de omgeving. "We schrijven in een plaatselijk café in Roggel, dat mogen wij kosteloos gebruiken." De gemeente werkt ook mee, de schrijfdag wordt officieel geopend door de wethouder.

'Hartverwarmend'

Waar Ruud vooral blij mee is, is de inzet van de jongere generatie. "We betrekken inmiddels ook de scholen in de buurt erbij", legt hij uit. "Normaal, als een school een brief krijgt van Amnesty, wordt die snel aan de kant gelegd. Want ze hebben al zoveel te doen." Maar hij benadert de scholen direct en vertelt dat Amnesty International voor alle spullen zorgt. "En zo hebben we, denk ik dit jaar, 400 tot 450 leerlingen die ook meeschrijven."

Hij verbaast zich er nog altijd over hoe kinderen omgaan met dit onderwerp. "Als ik dan zie wat ze op zo'n briefkaart schrijven naar een gevangene, dat is hartverwarmend." De schrijfdag is dit jaar op een zondag, maar eerdere jaren was het doordeweeks, dan konden de schoolkinderen hun brief voorlezen. "Nou, en als je dat dan hoort, dat is geweldig. Geweldig hoe die kinderen zich in kunnen leven."