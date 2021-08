Joe Biden presenteerde zich tijdens de verkiezingscampagne als de meest groene presidentskandidaat ooit. Maar vandaag roept hij de olieproducerende landen van de OPEC op om de productie op te schroeven. Maakt president Biden zijn groene ambities wel waar?

Het klimaatrapport van de IPCC was deze week duidelijk: de komende decennia zal het weer veel extremer gaan worden. Toch vraagt de Amerikaanse president Joe Biden vandaag aan de OPEC om de olieproductie op te schroeven. De olieprijzen zijn dusdanig hoog dat die een gevaar zouden zijn voor het herstel van de Amerikaanse economie.

Electorale overweging

Het verzoek van Biden om meer olie, lijkt in strijd te zijn met zijn ambitieuze klimaatdoelen. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde hij 1,7 triljoen euro te investeren in een schone economie: "Maar uiteindelijk win je verkiezingen door een goed draaiende economie. Met lagere benzineprijzen hoopt Biden de gewone man voor zich te winnen en de economie te stimuleren", denkt Amerikadeskundige Victor Vlam.

Volgend jaar zijn de congresverkiezingen in de Verenigde Staten. Vlam: "Als de economie niet op tijd herstelt, dan zullen de democraten vermoedelijk een flinke nederlaag lijden. Dat beseft Biden zich ook. Dit besluit is dus echt gemaakt vanuit electorale overwegingen."

Meer boorvergunningen dan Trump

Dat Biden vraagt om extra olie, is niet de eerste klimaatbelofte die hij breekt sinds het aantreden als president 8 maanden geleden. "Hij herhaalde bijvoorbeeld ook keer op keer geen vergunningen af te zullen geven voor olie- en schaliegasboringen. Wat blijkt nu? Hij heeft er dit jaar al ruim 2000 afgegeven. Dat is meer dan bijvoorbeeld Trump en Obama", vertelt Vlam.

En ook de plannen voor groene infrastructuur van Biden zijn in de uiteindelijke wettekst flink uitgekleed. Vlam: "Tijdens de verkiezingen hamerde hij erop dat er meer en betere hogesnelheidstrein verbindingen moesten komen. Zo zouden mensen verleid worden om de trein in plaats van de auto te kiezen. Maar in de nieuwe infrastructuur wet (die deze week werd aangenomen, red.) gaat er geen cent naar hogesnelheidstreinen."

Man van het midden

Binnen de democratische partij zou volgens Vlam te weinig eensgezindheid zijn over de te varen klimaatkoers: "Je hebt de progressieve democraten die meer groene wetgeving willen, maar je hebt ook de zuidelijke democraten die juist opkomen voor de boeren."

"Biden is een man van het midden", zegt Vlam. "Hij probeert vooral consensus te bereiken. Zolang hij denkt dat er geen draagvlak is voor ambitieuzere milieuwetgeving zal die er ook niet gaan komen."