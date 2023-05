Hij heeft bijna 100.000 volgers op YouTube: Tonnie Stam uit Appingedam. Bijna dagelijks trekt hij eropuit om het boerenbedrijf te filmen. En met succes: "Mensen denken dat het alleen de sleutel omdraaien is, maar er zit zoveel apparatuur in zo'n trekker."

"Als je met pensioen gaat, dan ga je verder met je hobby. En dat heb ik gedaan", vertelt Tonnie. Bewapend met een camera, go-pro's en drones probeert hij trekkers te spotten en te filmen. Hij laat ook de binnenkant van de cabine zien. Wat hij heeft gefilmd, monteert hij zelf en zet hij op YouTube. En dan lopen de kijkcijfers binnen mum van tijd op.

Emotie tijdens het filmen

Je zou hem haast de 'Monica Geuze van het Noorden' kunnen noemen, zegt hij lachend. Al denkt hij, anders dan Geuze, zelf nog lang niet aan stoppen. Het filmen van trekkers is het liefste wat Tonnie doet. Hoe nuchter hij als Appingedammer ook is, bij het maken van zijn video's komt ook een klein beetje emotie kijken.

Hij laat zijn drone opstijgen om een speciaal model vanuit de lucht te filmen. Een grote trekker met rupsbanden: die wil de youtuber van dichtbij in beeld brengen. "Deze heeft 500pk. Dan heb ik wel kippenvel. Het is dan gigantisch vet om deze voor je lens te krijgen. Daar heb je alles voor over", vertelt hij.

Gemotiveerd door kijkcijfers

De man in de trekker met rupsbanden kent Tonnie. Hij blijkt een kijker van Tonnies YouTube-kanaal TSN AgriCultureVideo's te zijn. "Als ik 's avonds thuis ben, dan kijk ik zijn filmpjes. Het is maar net wat je leuk vindt", zegt de bestuurder.

Dat meer mensen de video's leuk vinden, blijkt wel uit de cijfers. "Ik mag niet klagen", zegt Tonnie. "De laatste jaren is het behoorlijk hard opgelopen. Ik heb tot nu toe zo'n 1.500 video's geplaatst en ik zit geloof ik op 92.000 abonnees. Dat stimuleert mij ook om er mee door te gaan. Zolang er zoveel kijkers zijn ga ik er gewoon mee door."

Geïnteresseerd in apparatuur

De landbouw heeft de youtuber altijd getrokken, maar zelf komt de Appingedammer uit een andere sector. "Ik ben machinebankwerker geweest. Dus onderdelen maken en lassen heb ik allemaal gedaan."

"Heel veel mensen denken dat het in een trekker een sleuteltje omdraaien is en dat er een radiootje in zit, maar je hebt geen idee wat voor apparatuur erachter schuil gaat. Mensen vinden dat gewoon leuk om te kijken", weet hij.

Luister hier de radioreportage over de passie van Tonnie Stam

Vol verrassingen

Een van zijn best bekeken video's heeft Tonnie bijna 4 jaar geleden geplaatst en is ruim 20 miljoen keer bekeken. Waarom precies die video zoveel kijkers trekt, weet hij niet. "Het filmpje is opgenomen in Duitsland, dat gaat over hennep. Mensen denken aan drugs, denk ik. Misschien vinden ze dat daarom interessant. Of ze denken misschien dat ze er iets van kunnen leren."

Wat Tonnie gaat filmen, weet hij niet altijd van tevoren. Het gaat vaak spontaan, vertelt de youtuber: "Het kan maar zo zijn dat ik zo naar huis rijd als ik deze trekker heb gefilmd, en weer wat anders interessants tegenkom wat ik de mensen ook nog wil laten zien."