Het apenpokken-virus, dat tot voor kort vooral voorkwam in Afrikaanse landen, duikt in steeds meer Europese landen op. In het Verenigd Koninkrijk is het al sinds begin mei, maar nu zijn ook in Portugal en Spanje besmettingen gemeld.

De komst van het virus geeft stof tot nadenken. De variant van het virus die in Europa rondgaat, is een stuk milder, zowel qua klachten als het overlijdensrisico. Dat zou nu rond de 1 procent liggen. Maar bij andere varianten in Afrikaanse landen zou zo'n 10 procent van de besmette personen aan dit virus kunnen overlijden.

Verder onderzoek nodig

"We weten er nog niet alles van", vertelt internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers van het Radboud UMC. "De afgelopen 2 jaar lag de focus ergens anders."

Koopmans zegt dat het apenpokken-virus, en deze variant ervan, net als bij andere virussen wordt onderzocht. "Dat is een standaardprocedure. Maar dat er zorgen zijn over de zaken die we nu zien, dat is helder."

Vaccin tegen de waterpokken

Het gebrek aan kennis over het virus betekent overigens niet dat we helemaal overgeleverd zijn aan de grillen van de apenpokken. Wanneer je tegen waterpokken gevaccineerd bent, ben je in principe ook beter beschermd tegen dit pokkenvirus, vertelt viroloog Marion Koopmans.

"Maar het zijn virussen hè", voegt ze daaraan toe. Daarmee doelt ze op het feit dat er zomaar een mutatie kan ontstaan. "Maar het is natuurlijk wel zo dat hoe kleiner de groep is die het heeft, hoe kleiner de kans op een mutatie is."

Voorbereiden op de apenpokken in Nederland

Beide medici verwachten overigens niet dat dit virus een corona-achtige pandemie veroorzaakt. "In sommige Britse gevallen zien we een link naar Nigeria, maar bij andere landen is die link er niet. Dat is opvallend", zegt Bleeker-Rovers. Het is dus niet in alle gevallen duidelijk waar de besmetting is opgelopen.

"Hier in Nederland heb ik nog van geen gevallen gehoord", vervolgt de internist. Maar dat betekent niet dat we er niet mee bezig moeten zijn. "Als er hier iemand zou zijn die in een ziekenhuis opgenomen moet worden, dan moeten we daar afspraken over maken hoe ermee om te gaan."

Druk op de zorg

Want het is nog maar de vraag wat de komst van het virus zou betekenen voor de Nederlandse ziekenhuizen, die momenteel nog herstellen van de coronapandemie.

"In Engeland is het nu wel zo dat 1 patiënt de plek inneemt van meerdere andere patiënten, dat zorgt voor meer druk op de zorg. En dat is dan weer een reden tot zorg", legt Bleeker-Rovers uit.