Het kabinet heeft besloten de hoogrisicogroepen te laten vaccineren tegen het apenpokken virus. Maar die groep is nog niet helemaal in kaart, zegt SoaAids Nederland. "Heel goed dat ze beginnen, maar er is al veel verspreiding door heel het land."

"De GGD's hebben met corona we laten zien wat ze kunnen", vertelt Hanna Bos van SoaAids Nederland. Ze benadrukt dat een goed vaccinatieprogramma voor het apenpokkenvirus prima mogelijk is, als er maar prioriteit aan wordt gegeven. "De GGD kan veel zolang er bestuurlijk draagvlak is."

Ook buiten Amsterdam

Dat draagvlak is nodig om de vaccinatiecampagne nog verder uit te rollen buiten Amsterdam, vindt Bos. "Laat me duidelijk zijn: we zijn heel blij dat er besloten is om te gaan vaccineren. Dat is op dit moment de logische keuze en het is zeker in de lijn van verwachting dat het gaat helpen om de verspreiding tegen te gaan."

Maar daarbij ziet ze dat het aandeel van de besmettingen buiten Amsterdam toeneemt. "Er is al veel verspreiding door heel het land, en dat wil je zo snel mogelijk indammen. Het zal nodig zijn om het snel toegankelijker te maken voor mensen."

Meer dan 32.000

Op dit moment zijn er 32.000 mannen in kaart die behoren tot de hoogrisicogroep, maar volgens Bos moeten we rekening houden met een scenario dat het niet alles is. "Deze mannen zijn bekend omdat ze de hiv-preventiepil PREP slikken", legt ze uit.

"Maar die pil komt uit een pilot, waarbij er ook veel mensen nog op de wachtlijst staan. Daarbij krijgen sommige mannen de pil via hun huisarts, via een GGD-poli of kopen ze het gewoon. Deze behoren ook tot de hoogrisicogroep."

Veel vaccins

Er zijn in Nederland zo'n 100.000 vaccins, waarmee 50.000 mensen volledig te vaccineren zijn. Volgens Bos is het belangrijk dat het voor die groep snel makkelijk wordt gemaakt om het vaccin te krijgen, want je bent pas 10 weken na de eerste prik beschermd tegen apenpokken.

"Ten opzichte van andere landen heeft Nederland heel veel vaccins, al zijn er misschien nog meer nodig", zegt Bos. "Maar alle landen met een uitbraak snakken naar meer vaccinaties. We moeten kijken wat mogelijk is, en daar gaan wij verder niet over."

Iedereen kan vaccineren

Bos benadrukt daarbij dat in Nederland de betreffende risicogroep naar verwachting zeer bereid om zich te laten vaccineren."Daarmee beschermen ze niet alleen zichzelf, maar ook de rest van de samenleving", vertelt Bos.

"Het virus wordt overgegeven door intiem contact. Dat betekent niet alleen seks, want ook knuffelcontact. Samen in een bed liggen is ook al een risico op overdragen. Daardoor kan het gebeuren dat ook laagrisicogroepen het virus krijgen."

Stigmatiserende term

Dat is ook een van de redenen dat SoaAids Nederland hoopt dat de beledigende term 'homovirus' verdwijnt. "Wij vinden dat een vervelende en slechte toon. Een virus maakt geen onderscheid. Het is toevallig dat het in de groep zit van mannen die seks hebben met mannen. Maar het virus heeft geen ogen, die maakt het niks uit.

"Ook aan de naam 'apenpokken' zit een nare associatie naar Afrika. Een groep wetenschappers heeft opgeroepen om die naam te veranderen. Ik denk dat het belangrijk is dat wij een neutrale naam gaan geven aan dit virus."