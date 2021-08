De dood van de Wit-Russische activist Vitali Sjisjov in een park in Kiev heeft grote impact op Wit-Russen in Nederland. Ilya organiseert demonstraties in Nederland, maar is bang dat veel Wit-Russen in Nederland nu niet meer durven.

Ilya Shcharbitski kwam 18 jaar geleden al vanuit Wit-Rusland naar Nederland. Sinds vorig jaar is hij politiek actief en organiseert hij in Nederland demonstraties tegen het regime van Loekasjenko.

Eigen veiligheid

Ilya was geschokt toen hij vanochtend hoorde dat de Wit-Russische activist Vitali Sjisjov opgehangen aan een boom aangetroffen werd in Kiev. "Het signaal is duidelijk. Vitali Sjisjov was geen grote oppositieleider. Dus het signaal is: het maakt niet uit wie je bent, wij zullen je vinden en volgen."

De dood van Sjisjov zet Ilya en de andere Wit-Russen in Nederland aan het denken over de risico's die zij lopen. "Onze eigen veiligheid wordt een steeds groter topic. In mei werd een vliegtuig omgeleid naar Wit-Rusland om activist Roman Protasevitsj te kunnen arresteren, eerder deze week werd Kristina Timanovskaja bijna vanuit Tokio naar Wit-Rusland gehaald en nu deze moord."

Uitspraken Loekasjenko

Officieel is nog niet bewezen dat de Wit-Russische veiligheidsdienst achter de dood van Sjisjov zit. Maar wat Ilya betreft bestaat daarover geen twijfel.

"Loekasjenko heeft een paar weken geleden tegen Poetin gezegd: we zullen alle tegenstanders vinden, en met hen afrekenen. Als je dat op zo'n hoog niveau zegt, weet ik niet wat de grenzen dan nog zijn."

Nederlanders naar de demonstratie

Komende zaterdag organiseert Ilya een demonstratie in Den Haag. Deze demonstratie stond al gepland omdat het een jaar geleden is dat Loekasjenko de verkiezingen in Wit-Rusland vervalste. Maar hij is bang dat veel Wit-Russen niet meer durven te komen.

"Ik wil wel doorgaan, maar als ik de enige ben heeft het weinig zin. Ik denk dat steeds minder anderen durven door te gaan." Ilya hoopt dat er Nederlanders naar de demonstratie zullen komen om de Wit-Russen te steunen.

'Opgeven geen optie'

Toch is opgeven wat de Wit-Rus betreft geen optie. "Voor alle mensen die dood zijn gegaan, voor alle mensen wiens leven kapot is gemaakt door Loekasjenko. Die moesten vluchten voor Loekasjenko. Als we nu opgeven dan zijn die mensen voor niks overleden."

Ilya is in gesprek met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de veiligheid van Wit-Russen in Nederland.