Appels bij het glas en plastic bij het GFT. De Leusdense afvalcoach Wilfred Top heeft alles al voorbij zien komen. Hij geeft inwoners tips over afval scheiden, al vindt hij dat er ook een taak ligt voor scholen. "We kunnen nog best een slag slaan."

Voordat de kliko's in Leusden door de vuilcontainers worden opgehaald, controleert coach Wilfred of alles wel klopt. "We lopen een aantal kliko's steekproefsgewijs na en dan kijken we of alles klopt wat erin zit."

'De gekste dingen'

Het scheiden van afval, zoals plastic drinkverpakkingen, is jaren geleden ingevoerd. Maar Wilfred ziet het nog vaak fout gaan, omdat mensen bijvoorbeeld niet altijd begrijpen waar de afkortingen voor staan.

Zo staat de 'M' in PMD niet voor metaal, maar voor metalen verpakkingen. "Autoradio's, gordijnen, camera's. De gekste dingen worden erin gegooid", vertelt Wilfred. En dat soort vergissingen kan hij ook wel begrijpen. "Het is lastig om alles goed te doen."

'Een hoop onwetendheid'

De regels voor het scheiden van afval verschillen namelijk per gemeente. De taak van Wilfred is dan ook om de mensen te informeren, al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. "Er zijn ook brieven uitgegaan om te informeren wat er wel en niet in mag. Maar goed, als mensen tussendoor verhuizen is het lastig."

Als de coach zo'n afval-fout tegenkomt, belt hij vaak even aan. "Dan informeren we de mensen dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Er is een hoop onwetendheid."

Opzet in het spel

Maar in sommige gevallen blijkt er toch opzet in het spel. "Als een radio bij de PMD zit, dan snapt iedereen dat dat niet hoort."

"Ik snap dat niet, maar het gebeurt wel", zegt Wilfred. "Sommige mensen zijn makkelijk. Iedereen weet dat je dat op de milieustraat gewoon gratis kunt wegbrengen."

Niet scheiden is schadelijk

Scheid je het afval niet, dan kan dat zorgen voor een hoop extra kosten, vertelt Wilfred. "Hier in de gemeente betalen ze per kilo. En groente, fruit en tuinafval weegt gewoon zwaar, dus in verhouding ga je dan heel veel betalen."

En ook het milieu is ermee geschaad als bijvoorbeeld een appel bij het plastic belandt, omdat van GFT compost wordt gemaakt. "Je maakt van een afvalproduct een herbruikbaar product, dus dat is gewoon super."

Taak voor scholen

Controle en voorlichting, het is dus echt nodig. Maar Wilfred denkt dat zijn inzet niet voldoende is en ziet ook een taak voor scholen. "Ik denk dat het ook moet beginnen bij educatie op school, dat we daar als land zijnde, als gemeente zijnde gewoon best een slag kunnen slaan."

Al is het volgens de expert niet zo dat volwassenen niks meer te leren valt. "Hen valt ook heel veel te leren, alleen het onthouden en het toepassen is vaak wat anders."