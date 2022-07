Tegels, bloembakken, paaltjes, planken, een tuinbank en zelfs een compleet vakantiehuis. De Groene Plasticfabriek in Almere maakt van plastic afval nieuwe praktische producten en laat daarmee zien dat recycling op kleine schaal wél goed werkt.

"Wij laten zien dat je lokaal plastic afval dat normaal verbrand wordt nog goed kunt hergebruiken", vertelt Bram Peters. Zijn Groene Plasticfabriek staat tussen de afvalbulten op het verzamelpunt in Almere.

Heel Nederland circulair

Gebruikte afvalzakken liggen in het pand op een grote hoop, en worden in een blauwe machine tot kleine snippers verwerkt. Deze snippers worden vervolgens verhit tot een dikke vloeibare pasta. Dit stop je in een mal en dan kan je er van alles van maken. De gemeente Almere koopt de plastic paaltjes, bloembakken en planken van de fabriek en gebruikt ze weer in Almere.

Volgens Bram kan heel Nederland met deze methode circulair worden op het gebied van plastic. "Maak een paar procent van onze palen en planken van lokaal plastic afval, dan zijn we sluitend", legt hij uit. "Daar kan al het plastic afval in en dat gaat 50 jaar mee. Daarna kan je het weer recyclen en opnieuw gebruiken."

75 procent wordt verbrand

Experts waarschuwen juist dat het helemaal niet zo goed gaat met de recycling van ons plastic afval in Nederland. We scheiden ons afval netjes en toch verdwijnt 75 procent van het recyclebare plastic afval alsnog in de verbrandingsoven.

En dat veroorzaakt een hoge uitstoot van CO2, funest voor het klimaat. In het nationaal afvalplan staat dat we plastic moeten recyclen als het kan, maar dat gebeurt bijna niet. Reden: het verbranden van plastic is veel goedkoper dan recyclen.

'Helemaal niet moeilijk'

Het gaat vooral om de zogenoemde moeilijk recyclebare plastics. Die worden in veel landen nog verbrand, maar kunnen in de fabriek van Bram makkelijk worden omgesmolten. "Moeilijk recyclebare plastics zijn plastics die weinig waarde hebben", vertelt hij. "Het zijn alle kleuren en soorten door elkaar, het is vervuild en het moet eerst gewassen worden."

Maar, zegt Bram: "Dat vinden wij helemaal niet moeilijk, wat het is juist fantastisch smeltbaar en het kan goed hergebruikt worden, dat bewijzen we hier." De Groene Plasticfabriek is een proefproject gesubsidieerd met Europees geld. In Almere onderzoeken ze of deze lokale manier van plastic recyclen ook kan werken in Engeland, België en Duitsland.