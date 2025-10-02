Dit is er aan de hand in Australië rondom zonnebrand

Zonnebrand in Australië blijkt minder goed te werken dan beloofd: zo wordt dat in Nederland gecheckt

Australië is in de ban van een schandaal rond zonnebrand. Zeker achttien verschillende crèmes zijn daar uit de verkoop gehaald omdat ze niet doen wat ze beloven. En dat is levensgevaarlijk in een land met het hoogste aantal gevallen van huidkanker.