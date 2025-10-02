Zonnebrand in Australië blijkt minder goed te werken dan beloofd: zo wordt dat in Nederland gecheckt
Australië is in de ban van een schandaal rond zonnebrand. Zeker achttien verschillende crèmes zijn daar uit de verkoop gehaald omdat ze niet doen wat ze beloven. En dat is levensgevaarlijk in een land met het hoogste aantal gevallen van huidkanker.
Maar ook in Nederland gaat het soms mis. De Consumentenbond test elk jaar op verschillende zonnebrandcrèmes, -olie's en -sprays. Ook hier zijn er producten die minder goed beschermen dan gedacht en vervolgens uit de schappen gehaald moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om zonnebrand die factor 50 beloofd te zijn, maar eigenlijk slechts factor 30 is.