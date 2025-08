Feiten en fabels over zonnebrand: jullie vragen over de bescherming tegen UV-straling beantwoord

Jullie vragen worden beantwoord door dermatoloog Daniel Kadouch en scheikundige Heleen Kibbelaar. Kadouch werkt bij Centrum Oosterwal in Badhoevedorp. Hij promoveerde op huidkanker en ontwikkelde een eigen zonnecrème. Kibbelaar promoveerde op complexe vloeistoffen (zoals shampoos en crèmes) en deed onderzoek naar nieuwe UV-filtersystemen. Daarnaast deelt ze als onafhankelijk expert haar kennis over de wetenschap achter cosmetica.

1. Wat betekent de factor nou eigenlijk?

"Zonnecrèmes hebben een SPF-factor, een Sun Protection Factor. Die factor wordt bepaald door te kijken hoelang het duurt voordat de huid rood wordt", begint dermatoloog Kadouch. "Als dat met zonnebrandcrème 30 keer zo lang duurt als zonder, dan wordt gesproken over een 'factor 30'. Als het 50 keer zo lang duurt, over een 'factor 50'. Stel dat je zonder crème dus na 10 minuten in de zon rood wordt, dan zou dat mét de zonnebrand pas na 300 of 500 minuten gebeuren."

In de praktijk werkt dat helaas alleen niet zó goed. "In een laboratorium wordt getest met een flinke laag zonnebrand, maar als wij zelf smeren dan halen we die dichtheid nagenoeg nooit", vertelt Kadouch. "Als je dan ook nog eens zweet, of gaat zwemmen, dan ben je lang niet zo goed beschermd als in het lab berekend was. Dermatologen, het Huidfonds en het RIVM adviseren daarom om het smeren iedere 2 uur te herhalen."

Het bestanddeel in zonnebrand dat je huid beschermt tegen de zon, noemen we een UV-filter, legt Kadouch verder uit. "Dat bestaat uit een of meerdere stofjes die je beschermen tegen UV-straling. De SPF van een zonnebrand zegt iets over de bescherming tegen UVB-straling, het type straling waardoor je huid rood kan worden en kan verbranden."

"Daarnaast heb je UVA-straling, die diepere huidschade kan veroorzaken, je huid veroudert en waardoor je op de lange termijn huidkanker kunt ontwikkelen. De laatste jaren wordt geadviseerd om een zonnebrand te kiezen die ook tegen deze straling beschermt", zegt Kadouch. Volgens scheikundige Kibbelaar bieden bijna alle zonnebrandcrèmes die je kunt kopen inmiddels ook bescherming tegen UVA-straling. Maar voor de zekerheid: je herkent dit aan het logootje met UVA op verpakkingen.