Zomervakantie kan Saskia niet koud genoeg zijn: '30 graden? Dan ben ik blij dat ik op de Noordpool zit'

"Ik probeer elk jaar ergens naar de kou toe te gaan", vertelt Saskia. Zo heeft ze de bergen van Nepal en Pakistan, Patagonië in Chili, Groenland, Rusland, Antarctica en nog een heleboel andere plekken bezocht die (op dat moment) koud waren. Het liefst doet ze dat in de zomer.

Een rode neus, ijskoude vingers en wolkjes in de lucht: voor Saskia zijn het dé ingrediënten voor een een goede (zomer)vakantie. "Reizen in de kou is me op het lijf geschreven."

In totaal deden dit jaar 91 mensen mee, uit 22 verschillende landen. En daarvan was Saskia er dus eentje. "Ik heb in december op Antarctica gelopen en werd toen door de organisatie gevraagd of ik ook mee wilde naar de Noordpool."

Deelnemers stappen in Longyearbyen, op de Noorse eilandengroep Spitsbergen, op een schip en varen door de IJszee naar de marathonlocatie. Ondertussen worden er op het schip lezingen gegeven over klimaatverandering, de Noordpool en de wereldeconomie.

The North Pole Run is een marathon die twee keer per jaar op een bevroren stuk van de Noordelijke IJszee wordt georganiseerd, in de lente en in de zomer.

Liever dan Sicilië

Waar haar voorliefde voor kou vandaan komt? "Dat is er al van kinds af aan. Als het vroeger koud was, gingen wij naar het strand", blikt Saskia terug. "Lekker uitwaaien in de koude wind. Als het wat guurder werd, gingen we juist lekker naar buiten." Vakanties bracht het gezin soms in Nederland door, maar ook vaak in de bergen.

Hitte past helemaal niet bij haar, vertelt ze. "Mijn huid kan het niet hebben, die is heel licht en verbrandt snel. Buiten zijn in de volle zon schaadt me fysiek, dat wil ik zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast ben ik enorm sloom in de hitte. Ik denk dat ik niet gemaakt ben voor dat weer. Een vriend van mij is nu op Sicilië. En echt: die foto's zijn fantastisch, maar met 30 graden? Dan ben ik blij dat ik op de Noordpool zit."

Nieuwsgierigheid en uitdaging

In de kou leeft ze helemaal op. "Het geeft me heel veel energie", legt ze uit. "Het nodigt uit tot bewegen en ik word er creatief van. Ik lees ook weleens over mensen die in de winter nauwelijks buiten sporten, maar ik sta echt te popelen. Ik vind het heerlijk. En als ik dan op reis weer in de kou zit, denk ik: 'Oh, ik heb dit zo gemist.' Dan ben ik helemaal happy."

"De kou in mijn gezicht, voelen hoe nietig we zijn en dan toch dingen kunnen bereiken", van dat gevoel houdt Saskia. Want als ze koude landen opzoekt, zit ze ook daar niet stil. "De plekken die ik bezoek, kies ik uit nieuwsgierigheid, maar ik kijk ook op welke manier ik mezelf kan uitdagen."