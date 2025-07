Steeds meer mensen reizen met camper, ook Nikki en Djordy trekken rond: 'Maar je moet wel van avontuur houden'

Een jaar later hadden ze genoeg geld om via Marktplaats een camper te kopen. Met een vochtmeter op zak gingen ze op pad. "'Let op vochtplekken', dat was dé tip die we kregen van ervaren campervrienden." Bij de tweede die ze bekeken was het raak. "We hebben hem Jos genoemd, naar mijn opa. Tot op de dag van vandaag zijn we ontzettend blij met hem." Al kwamen met Jos ook uitdagingen.

Voordat ze de camper aanschaften had Nikki al langere tijd de droom om te kunnen werken vanuit het buitenland. Toen ze een jaar of 5 jaar geleden begon met kitesurfen, werd die droom concreter. "Ik kwam in een nieuwe gemeenschap terecht, waar veel mensen een camper hadden. Zo leerde ik die manier van leven een beetje kennen."

Een ervan is van Nikki Jonkman (35) uit Brielle en haar Vlaamse vriend Djordy (33). Op het moment dat we Nikki spreken, is het stel onderweg naar Nederland om daar familie en vrienden te bezoeken. "En daarna ligt alles nog open", zegt ze verheugd.

In 2024 steeg het aantal caravans en campers in Nederland naar een nieuw record, volgens brancheorganisaties BOVAG en Kampeer & Caravan Industrie (KCI). Begin dat jaar stonden er 623.158 geregistreerd.

Geen nieuwe camper

Nikki en Djordy verruilden hun vaste banen voor werk dat ze op afstand konden doen. Zij ging aan de slag met haar eigen onderneming, hij startte met een baan in loondienst waarvoor hij niet naar kantoor hoefde. "Het is natuurlijk ontzettend luxe om iedere dag zelf te kunnen bepalen waar je je kantoor opzet en waar je je vrije tijd besteedt."

Maar zo'n kantoor op wielen is niet alleen maar leuk. Waar ze zoal tegenaan liepen? "Heb je even", lacht Nikki. "We hebben niet de allernieuwste camper gekocht. Hoewel hij in prima staat was toen we vertrokken, liepen we gaandeweg toch tegen dingen aan. Een oudere camper heeft nu eenmaal meer onderhoud nodig dan een nieuwe."

Zonder stroom en gas

Zo was de accu die in de camper zat toen ze hem kochten niet zo sterk. "Als het even tegenzat, raakte die leeg en hadden we geen oplader meer. Zie dan maar eens je werk te doen als je laptop en wifi je belangrijkste middelen zijn. Dat vonden we heel stressvol, want de enige manier om dit leven überhaupt te kunnen leiden, is dat we onderweg ook werken."

Reizen met de camper is in beweging blijven. "Je water raakt op, je toilet moet geleegd. Daar moet je echt rekening mee houden. En dat kun je plannen, maar er gebeuren ook dingen waar je van tevoren geen rekening mee kunt houden." Zo bleek een keer onverwachts het gas op te zijn. "Dan is het buiten 25 graden en doet je koelkast het niet meer. En ben je in een vreemd land en geen idee waar je gas vandaan moet halen."

Minder stress

Inmiddels zijn ze eraan gewend dat het soms anders loopt dan gehoopt. De stress die in het begin weleens ontstond, als er iets onverwachts gebeurde, is er veel minder. "We hebben leren accepteren dat het erbij hoort", zegt Nikki. Het stel heeft gaandeweg ook praktische aanpassingen gedaan.

Zo heeft de accu een upgrade gehad, zodat ze langer zonder stroom kunnen. Ook hebben ze een sterke wifi-verbinding én een goed abonnement op hun telefoon, voor als de wifi het toch even niet doet. En dan zijn er nog de omstandigheden waar je geen invloed op hebt, die je nu eenmaal moet accepteren, zoals het weer. "We proberen de zon achterna te reizen, maar hebben tot nu toe vooral héél veel regen gehad."