Zo bereid je je voor op de warmste nacht in juni ooit: 'Dit is echt uniek voor Nederland'

Waarom die nachten zo warm blijven, heeft alles te maken met het hogedrukgebied dat momenteel boven ons land hangt. "De atmosfeer is ontzettend opgewarmd", vertelt Sluijter. "En in steden blijft al die warmte zitten, waardoor er bijna geen afkoeling meer is tijdens de nacht."

"Afgelopen nacht was eigenlijk pas de eerst hete nacht in een reeks", vertelt klimaatexpert Rob Sluijter van het KNMI. "Volgens onze verwachting komen er namelijk nog drie. Dus in totaal hebben we vier nachten die niet onder de 20 graden komen. Dat is echt uniek voor Nederland."

Mensen die vannacht het Nederlands elftal gaan kijken, zullen voelen dat het ook op dat tijdstip nog heel warm is. De verwachting van het KNMI is dat het in delen van het land dik 25 graden wordt in de nacht. En dit soort tropische nachten - nachten die niet onder de 20 graden komen - blijven nog wel even aanhouden.

Nog verder opwarmen

Volgens Sluijter gaan dit soort nachten in de toekomst vaker voorkomen. "Wij zien in onze klimaatscenario's dat de zomer het snelst opwarmt en nog verder zal opwarmen. Juist die extremen tijdens de zomer, bijvoorbeeld dit soort hele warme nachten, komen steeds vaker voor. Dus we zullen daaraan moeten wennen."

Neurowetenschapper Ysbrand van der Werf doet veel onderzoek naar slaap. Hij legt uit waarom we nu zoveel last hebben van de hitte tijdens onze slaap: "Je lichaam past zijn temperatuur aan vlak voor en tijdens het slapen. Je kerntemperatuur koelt af en je huidtemperatuur gaat omhoog", zegt Van der Werf. "Je lichaam wilt die huidtemperatuur vervolgens aan de omgeving afgeven. En je kunt je voorstellen dat als die omgeving te warm is, dat het moeilijker is om die lichaamstemperatuur kwijt te raken."

Effect op functioneren

Door deze omstandigheden slapen veel mensen nu niet goed. En dat heeft effect op het functioneren overdag. Van der Werf: "Je wordt minder scherp en je bent minder alert. Maar ook allerlei lichaamsprocessen verlopen net wat slechter. Dat is voor één keer niet zo erg, maar als dat nacht na nacht is, dan kan dat wel vervelend worden."

Als het straks weer koeler wordt, heb je dat volgens Van der Werf wel snel weer bijgeslapen. "Slapen is wat dat betreft een redelijk flexibel iets. Je kunt best een tijdje wat minder slapen. Als je daarna weer de gelegenheid hebt om goed te slapen, dan balanceert dat zichzelf wel weer uit. Je kunt slaap niet per se inhalen, maar je kunt wel zorgen dat je op een gegeven moment weer een normaal ritme krijgt."