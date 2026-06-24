Oververhitte motoren, uitvallende accu's en klapbanden: hoe de hitte leidt tot topdrukte bij Wegenwacht
Een oververhitte motor of een accu die ermee ophoudt: de Wegenwacht heeft z'n handen deze week vol aan automobilisten met pech als gevolg van de hitte. Er wordt extra personeel ingezet om iedereen zo snel mogelijk van het hete asfalt te halen.
Hoe warmer het buiten is, hoe drukker de ANWB het heeft. Op een normale woensdag telt de Wegenwacht zo'n 3.400 meldingen van pechgevallen, maar op een dag is de verwachting dat er 3.800 meldingen binnen zullen komen.