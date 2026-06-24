Oververhitte motoren, uitvallende accu's en klapbanden: hoe de hitte leidt tot topdrukte bij Wegenwacht

Een oververhitte motor of een accu die ermee ophoudt: de Wegenwacht heeft z'n handen deze week vol aan automobilisten met pech als gevolg van de hitte. Er wordt extra personeel ingezet om iedereen zo snel mogelijk van het hete asfalt te halen.