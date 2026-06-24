Zout strooien, niet vanwege kou maar hitte: in Hilversum zoeken ze oplossing voor beschadigd asfalt

Een strooiwagen midden in de zomer klinkt misschien gek, maar in Hilversum gebeurt het echt. Omdat de hoge temperatuur het asfalt tot boven de 50 graden kan opwarmen, kiest de gemeente ervoor om zout te strooien om schade aan het wegdek te voorkomen.

"Iedereen die het ziet, kijkt wel raar op, ja. Het is een beetje ongewoon", vertelt Jeroen terwijl hij in zijn strooiwagen zit. De chauffeur stond vanochtend al vroeg op om de wegen in Hilversum veiliger te maken. De afgelopen uren reed hij met zijn strooiwagen door de stad. Beschadigd asfalt "Het is om de wegen te koelen", vult woordvoerder Jeroen Oosterheert van de gemeente aan. "Het is een natte pekel en als we die over het asfalt strooien, dan verdampt het vocht dat daarin zit", vertelt hij over de strooiactie. "Het zorgt voor verkoeling van het asfalt, waardoor het niet beschadigd raakt."

Iedereen die het ziet, kijkt wel raar op, ja. Het is een beetje ongewoon. chauffeur Jeroen over strooiwagens in de zomer

En dat is in een warme zomerweek zoals deze volgens hem ook wel echt nodig: "Op sommige plekken waar we gisteren hebben gemeten was het boven de 50 graden. Door de hitte wordt het asfalt zacht en als je dan met een zware voertuigen eroverheen rijdt, krijg je spoorvorming." Scheurtjes in de weg En dat leidt uiteindelijk weer tot scheurtjes in de weg. "En dat proberen we nu dus te voorkomen", zegt Oosterheert. Maar hoeveel rondjes met de strooiwagens daar precies voor nodig zijn, weet hij niet. "We gaan in ieder geval de toegangswegen richting de snelwegen doen", legt hij uit. Dat zijn de belangrijkste wegen om Hilversum in en uit te komen. "En het zijn ook de wegen die het meeste worden gebruikt."

Niet alleen in de winter Dat mensen in de stad staan te kijken van strooiwagens in de zomer, verbaast Oosterheert niet. "Als je denkt: we gaan een strooiactie op touw zetten, dan heb je inderdaad niet het idee dat we dat op een mooie zonnige dag om half 8 's ochtends gaan doen." Strooien is iets dat met koud weer in de winter wordt gedaan, denken veel mensen. "En dan eerder in de nacht en hopelijk vlak voor de ijzel", vertelt hij. "Maar ja, het helpt in de zomer dus ook om het asfalt schadevrij te houden." Zand of sproeien? Toch is het zeker niet uitzonderlijk: zout strooien op hete dagen werd eerder ook in andere steden en dorpen gedaan. Maar omdat opgelost zout, dat chloride bevat, eigenlijk milieuonvriendelijk is, besluiten gemeenten tegenwoordig om het niet meer te doen.

"Je kunt bijvoorbeeld ook zand gebruiken, als je dat wil", noemt Oosterheert als alternatief. "En je kunt sproeien, dat zijn dingen die je ook wel ziet gebeuren (in andere gemeenten, red.). Alleen dat is voor op de korte termijn. Zout helpt iets langer, het duurt zeker een dag voordat dat allemaal weg en verdampt is."