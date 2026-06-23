Code geel en morgen oranje vanwege de hitte, maar wat betekenen die weercodes eigenlijk? 'Het is geen gezondheidsadvies'

De tropische temperaturen die Nederland teisteren, zullen intussen niemand zijn ontgaan. Vanwege de aanhoudende hitte doet het KNMI een beroep op de weercodes. Voor het midden en zuiden van Nederland geldt vanaf woensdag 12.00 uur code oranje; voor Friesland, Groningen en Drenthe code geel. Op de Waddeneilanden blijft het naar verwachting iets koeler, waardoor daar vooralsnog geen waarschuwing is afgegeven.

Wanneer welke kleurcode?

Weercodes geven het gevaarsniveau van het weer aan. Normaal gesproken geldt code groen: het KNMI verwacht dan geen gevaarlijke situaties en waarschuwt niet. Bij code geel is er kans op gevaarlijk weer en roept het instituut op alert te zijn en lokaal rekening te houden met risicovolle omstandigheden. Is de kans op extreem weer met mogelijk veel overlast tot gevolg groot? Dan wordt er code oranje uitgeroepen.

Volgens klimaatdeskundige bij het KNMI Peter Siegmund, dienen kleurcodes om mensen erop te attenderen dat er iets zeldzaams aan de hand is. Code oranje voor hitte betekent een verwachting van minimaal 3 dagen 34 graden, 2 dagen 36 graden, of 1 dag 38 graden. En dat zal de komende dagen dus het geval zijn voor het midden én zuiden van het land.

KNMI geeft geen gezondheidsadvies

"Het KNMI gaat niet per se over wat mensen dan moeten doen", zegt Siegmund. Gezondheidsadviezen zijn aan het RIVM. Voor de komende dagen adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om tijdens de middagpiek tussen 12.00 en 18.00 uur geen intensieve fysieke inspanningen te verrichten, voldoende te drinken en kwetsbare mensen in de gaten te houden.

Deze adviezen zijn niet bindend: mocht iemand iets overkomen door het extreme weer terwijl diegene het RIVM-advies heeft genegeerd, dan zijn daaraan geen consequenties verbonden.