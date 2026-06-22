Waarom deze extreme hitte in Europa het 'nieuwe normaal' is

Klimaatdeskundige Peter Siegmund kan uitleggen waarom het zo heet is en hoe dit verschilt ten opzichte van de vorige eeuw.
Warme lucht uit het zuiden
"Het is een combinatie van drie dingen", begint hij. "Ten eerste: dit is de zonnigste tijd van het jaar. Ten tweede komt de lucht uit Zuid-Europa, waar het sowieso warm is, en nu nog eens extra warm. En ten derde is er een hogedrukgebied en dan komt de lucht omlaag. Als de lucht omlaag gaat, wordt die samengeperst en daardoor ook opgewarmd", legt hij uit.
Volgens Siegmund kunnen we deze extreme temperaturen in Nederland en de rest van Europa wel het 'nieuwe normaal' noemen. Het KNMI heeft bepaald dat vanaf woensdag 12.00 uur code oranje geldt. "Die hebben we vorig jaar ook gehad rond 1 juli", weet Siegmund. Al is het niet zo dat het elk jaar voorkomt. "Wij zijn een land dat aan zee ligt en als de wind uit het westen komt, hebben wij dit soort hele warme weer niet. Maar als de lucht uit het zuiden komt wel." Dat komt omdat Zuid-Europa sneller opwarmt dan Nederland.
Explosie van warme dagen
Krijgen we steeds vaker te maken met echt hetere dagen en langere periodes van hitte als je door de geschiedenis heen kijkt? Volgens Siegmund krijgen we in ieder geval wel vaker hete dagen. "In deze eeuw hebben we iets van 41 dagen gehad waarop de temperatuur minstens 35 graden was. In de hele vorige eeuw waren dat 23 dagen. En deze eeuw tot nu toe is pas een kwart om", benadrukt de klimaatdeskundige de verandering.
Dat is echt een soort explosie.klimaatdeskundige Peter Siegmund over het aantal warme dagen
"Dat is echt een soort explosie. Dat soort dagen zijn overigens ook warmer. Vroeger waren ze een klein beetje boven de 35 graden en nu zijn ze ineens boven de 37 graden", noemt hij.
Hittegolven
"Dat is één manier om ernaar te kijken", legt hij uit. Je kunt ook naar hittegolven kijken, volgens de klimaatexpert . "De hoeveelheid van hittegolven is deze eeuw drie keer zo groot als vorige eeuw."
"De hittegolven worden overigens niet langer", voegt hij daaraan toe. "Ze komen vaker voor. En ze zijn ietsjes warmer. De hoogste temperatuur is iets hoger dan vroeger. Maar het is vooral zo dat het vaker voorkomt."
Vooral de windrichting bepaalt de warmte
"We zien wereldwijd dat de subtropen naar het noorden trekken", gaat Siegmund verder. De grens verschuift naar boven op het noordelijk halfrond. "In Zuid-Europa merken ze daar het meeste van. Daar is het ook bijna elk jaar veel heter dan het in het verleden was. En als de lucht dan in Nederland uit die kant komt dan merken wij dat, dan pikken wij dat ook mee."
"Een structurele, door klimaatverandering opschuiving van de subtropen", noemt hij het. "Als bij ons de wind uit zee komt, en Nederland een zeeklimaat ervaart, dan hebben wij een betrekkelijk koele zomer. Het zijn die winden vanaf land uit Zuid-Europa die het zo warm maken."