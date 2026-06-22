Waarom deze extreme hitte in Europa het 'nieuwe normaal' is

Klimaatdeskundige Peter Siegmund kan uitleggen waarom het zo heet is en hoe dit verschilt ten opzichte van de vorige eeuw.

Warme lucht uit het zuiden

"Het is een combinatie van drie dingen", begint hij. "Ten eerste: dit is de zonnigste tijd van het jaar. Ten tweede komt de lucht uit Zuid-Europa, waar het sowieso warm is, en nu nog eens extra warm. En ten derde is er een hogedrukgebied en dan komt de lucht omlaag. Als de lucht omlaag gaat, wordt die samengeperst en daardoor ook opgewarmd", legt hij uit.

Volgens Siegmund kunnen we deze extreme temperaturen in Nederland en de rest van Europa wel het 'nieuwe normaal' noemen. Het KNMI heeft bepaald dat vanaf woensdag 12.00 uur code oranje geldt. "Die hebben we vorig jaar ook gehad rond 1 juli", weet Siegmund. Al is het niet zo dat het elk jaar voorkomt. "Wij zijn een land dat aan zee ligt en als de wind uit het westen komt, hebben wij dit soort hele warme weer niet. Maar als de lucht uit het zuiden komt wel." Dat komt omdat Zuid-Europa sneller opwarmt dan Nederland.