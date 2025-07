Waarom wordt de EU het maar niet eens over mogelijke sancties tegen Israël? 'Als één land hakken in zand zet, kan niemand nog bewegen'

Op 15 juli komen de Europese buitenlandministers opnieuw bijeen in Brussel om te bekijken of extra stappen nodig zijn. Kaja Kallas, de buitenlandchef van de EU, komt dan mogelijk met een voorstel voor maatregelen tegen Israël. Vos betwijfelt ten zeerste of de EU de impasse dan wel kan doorbreken en het verdrag op zal schorten.

Dat het juridisch kan, wil daarom volgens Vos nog niet zeggen dat er ook echt actie ondernomen gaat worden. "Er zijn nogal wat lidstaten die weigeren om Israël te beschuldigen, en dus lukt het niet om ook daadwerkelijk stappen te zetten. Voor een formele opschorting van het associatieverdrag is unanimiteit nodig. Eén iemand kan de hakken in het zand zetten, en niemand kan dan nog bewegen."

"Er is nu zeker een juridische basis, en geen enkel juridisch bezwaar meer, voor het opschorten van het associatieverdrag. Het blijkt uit dit rapport en een VN-rapport dat er aanwijzingen zijn dat het humanitair en internationaal recht spectaculair geschonden wordt door Israël. Maar het komen tot opschorten is een politieke kwestie, en politieke argumenten gaan altijd voor op juridische", ziet hij.

Unanimiteit

"Ik denk dat de kans heel klein is dat je op korte of zelfs middellange termijn een opschorting ziet van dat associatieakkoord. Om dat te doen heb je unanimiteit nodig onder de 27 lidstaten, en die is er niet. Duitsland blijft ook in het kamp zitten van de landen die niet willen opschorten", benadrukt Vos. Duitsland is het meest invloedrijke land in de Europese Unie.

"Ik denk dat ze de stap zullen zetten om het 'verder te bestuderen'. Het klinkt misschien cynisch, maar in de situatie van vandaag is dat al een stap vooruit. Een paar maanden geleden was zelfs dat nog ondenkbaar." Vos vindt het unanimiteitsvereiste onhoudbaar. "Het is een schande dat één lidstaat zo dwars kan liggen", zegt de hoogleraar.

'Verlammende werking'

Het unanimiteitsvereiste is volgens Vos 'uitgevonden' om te vermijden dat lidstaten te veel los zouden komen van het EU-beleid, en de legitimiteit van de EU in twijfel gaan trekken. "Maar het werkt heel verlammend. Over de meeste onderwerpen, zoals landbouw, klimaat en economie, is de unanimiteit daarom inmiddels vervangen door stemming bij meerderheid."

Dat is niet zo bij buitenlandse politiek, legt Vos uit. "En dus heeft de EU niet zoveel buitenlands beleid. Want lidstaten hebben uiteenlopende gevoeligheden en historische allianties. Als er wat gebeurt in de wereld, zijn we dus verdeeld: de EU staat erbij, en kijkt ernaar."