Waarom hackte Rusland mogelijk de systemen van het OM? 'Er zijn verschillende belangen'

Het duurt altijd even voordat zo'n hack wordt toegekend aan een bepaalde groep, maar stel dat dit klopt, wat is dan het Russische belang?

Sinds 17 juli is het Openbaar Ministerie (OM) niet meer digitaal bereikbaar. Advocaten krijgen hun mails retour en processtukken worden niet meer online uitgewisseld maar per papieren post. Het OM is offline vanwege een hack in het Citrix-systeem, waarmee medewerkers op afstand toegang kunnen krijgen tot de digitale werkomgeving.

Na de annexatie van de Krim en de bezetting van Oost-Oekraïne door Rusland in 2014 is er volgens Ruslandkenner Helga Salemon een serie van Russische cyberaanvallen begonnen. "Toen is Rusland naast de oorlog in Oekraïne begonnen met een hybride oorlog in Europa en de VS." Zo'n hybride oorlog wordt gevoerd met andere middelen dan fysieke aanvallen, zoals het verspreiden van nep-informatie, inmenging in verkiezingen en hacks.

Dossiers kraken

In september 2024 was er een hack bij de Nederlandse politie, die later door de AIVD en MIVD werd toegekend aan een Russische hackersgroep. Daarbij werden mailadressen en andere contactgegevens gestolen. Televisiezender BabyTV werd in april 2024 twee keer gehackt: baby's kregen een kwartier lang Russische oorlogsbeelden en muziekvideo's te zien.

Salemon: "Wat de mededeling is, van die 'BabyTV-hack'? 'Pas maar op, wij komen eraan'. Dat is het. En voor die politiehack is het doel: informatie krijgen. Wie weet is iemand bij de politie chantabel, misschien kun je ze omkopen. Dat is een tweede doel. En het derde doel is natuurlijk spionage-informatie krijgen. Er zijn in Nederland vast Russen die worden vervolgd door het OM. Voor een hacker is het natuurlijk mooi als je zo'n dossier kunt kraken."