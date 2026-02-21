Van 'bizar plan' tot 'nieuwe buren welkom': opvanglocatie Den Haag splijt wijk

"Ik heb er veel moeite mee en vind het bizar", stelt een buurtbewoner die anoniem wil blijven. "Ik ben bang voor gigantische overlast. Nederland is hartstikke vol, de grenzen moeten dicht." Een andere omwonende heeft ook grote bedenkingen bij de plannen. "Ik vind het allemaal niet zo slim. Dit soort mensen moet worden opgevangen, maar dit aantal is simpelweg te groot."

750 tijdelijke bewoners

De opvanglocatie aan de Sportlaan biedt plaats aan ongeveer 750 tijdelijke bewoners. Het merendeel van de plaatsen, circa 440, is bestemd voor de opvang van asielzoekers. Daarnaast is er ruimte voor maximaal 45 statushouders en 80 plekken voor de winteropvang van daklozen. De overige capaciteit wordt ingevuld door de huisvesting van dakloze gezinnen, jonge zorguitstromers en studenten en jonge starters.

Zij blijven in ieder geval hier voor een periode van 5 jaar, daarna worden er seniorenwoningen gerealiseerd. "Het was beter geweest als ze voor één specifieke groep hadden gekozen: of de asielzoekers, of de daklozen, maar niet alles bij elkaar. En dan maximaal 200 mensen, niet zoveel als er nu zijn ingepland", zegt een omwonende.

Geen andere optie

Maar volgens wethouder Mariëlle Vavier is er geen andere optie. "Het gebouw, met een totale oppervlakte van 40.000 vierkante meter, staat al jaren leeg. En we hebben een gigantische wooncrisis en enorm veel dakloze mensen in Den Haag. Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om mensen een plek te bieden: een dak boven het hoofd en een warm bed."

Vavier zou ook liever kleinschalige opvang verspreid over Den Haag willen. "Maar de realiteit is dat we in Den Haag een enorme opgave hebben en dat we deze plekken simpelweg keihard nodig hebben. Door te kiezen voor deze mix van bewoners asielzoekers, statushouders en starters creëren we de 'sterke schouders' die nodig zijn om deze locatie sociaal stabiel en beheersbaar te houden in de wijk."