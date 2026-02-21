Van 'bizar plan' tot 'nieuwe buren welkom': opvanglocatie Den Haag splijt wijk
De gemoederen liepen vandaag hoog op in Den Haag bij een demonstratie tegen plannen voor een opvang in een voormalig ziekenhuis. In het gebouw moeten honderden asielzoekers, jongeren en daklozen worden opgevangen. De kwestie verdeelt de wijk.
"Ik heb er veel moeite mee en vind het bizar", stelt een buurtbewoner die anoniem wil blijven. "Ik ben bang voor gigantische overlast. Nederland is hartstikke vol, de grenzen moeten dicht." Een andere omwonende heeft ook grote bedenkingen bij de plannen. "Ik vind het allemaal niet zo slim. Dit soort mensen moet worden opgevangen, maar dit aantal is simpelweg te groot."
750 tijdelijke bewoners
De opvanglocatie aan de Sportlaan biedt plaats aan ongeveer 750 tijdelijke bewoners. Het merendeel van de plaatsen, circa 440, is bestemd voor de opvang van asielzoekers. Daarnaast is er ruimte voor maximaal 45 statushouders en 80 plekken voor de winteropvang van daklozen. De overige capaciteit wordt ingevuld door de huisvesting van dakloze gezinnen, jonge zorguitstromers en studenten en jonge starters.
Zij blijven in ieder geval hier voor een periode van 5 jaar, daarna worden er seniorenwoningen gerealiseerd. "Het was beter geweest als ze voor één specifieke groep hadden gekozen: of de asielzoekers, of de daklozen, maar niet alles bij elkaar. En dan maximaal 200 mensen, niet zoveel als er nu zijn ingepland", zegt een omwonende.
Geen andere optie
Maar volgens wethouder Mariëlle Vavier is er geen andere optie. "Het gebouw, met een totale oppervlakte van 40.000 vierkante meter, staat al jaren leeg. En we hebben een gigantische wooncrisis en enorm veel dakloze mensen in Den Haag. Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om mensen een plek te bieden: een dak boven het hoofd en een warm bed."
Vavier zou ook liever kleinschalige opvang verspreid over Den Haag willen. "Maar de realiteit is dat we in Den Haag een enorme opgave hebben en dat we deze plekken simpelweg keihard nodig hebben. Door te kiezen voor deze mix van bewoners asielzoekers, statushouders en starters creëren we de 'sterke schouders' die nodig zijn om deze locatie sociaal stabiel en beheersbaar te houden in de wijk."
Strikte scheiding van groepen
Om de opvang beheersbaar te houden, is gekozen voor een strikte scheiding van doelgroepen. "Het zijn vijf bouwdelen met verschillende ingangen", vertelt Vavier. "Jongeren krijgen zelfstandige woningen in het ene bouwdeel, dakloze gezinnen zitten in een ander bouwdeel. Iedereen krijgt dus een eigen bouwdeel, met een eigen ingang en eigen voorzieningen. Mensen kunnen elkaar tegenkomen, maar het hoeft niet."
Door tegenstanders van het plan wordt vaak verwezen naar Stek Oost in Amsterdam. In dit woonproject worden jonge statushouders samen met studenten en woonstarters gehuisvest, maar daar vonden ernstige incidenten plaats, zoals geweldsincidenten, langdurige overlast en zedenmisdrijven.
Elk gebouw apart
Voor omwonenden klinkt het alsof er een soortgelijk project in hun buurt komt, maar die vergelijking gaat volgens de wethouder totaal niet op. "Daar woonden studenten samen met statushouders en kregen de jongeren een soort buddyrol", zegt ze. "We hebben hier professionele begeleiders. Elk gebouw krijgt apart sociaal beheer en beveiliging."
Als deze mensen hier komen wonen, dan kunnen we er maar beter het beste van maken.Buurtbewoner Josita van de Put ziet wel plaats voor de nieuwe bewoners
Ook wijst de wethouder erop dat veel mensen uit de buurt zich hebben aangemeld om de nieuwe bewoners te helpen, bijvoorbeeld met taallessen. Josita van de Put is één van die buurtbewoners. Samen met andere andere voorstanders heeft zij zich verenigd in de stichting Welkom Nieuwe Buren. "We staan klaar om mee te helpen."
"Sommige mensen noemen ons naïef, maar dat zijn we niet", zegt ze. "We zijn heel goed op de hoogte van alle dingen die fout zijn gegaan. Maar wat is het alternatief? Als deze mensen hier komen wonen, dan kunnen we er maar beter het beste van maken."
Geen gesloten instelling
Om de kansen op succes te vergroten hoopt Van de Put dat de locatie toegankelijk wordt voor iedereen. "Het moet geen gesloten instelling zijn, maar een locatie waar de buurt ook echt naar binnen gaat." Ze zegt zich erover te verbazen dat de grote hallen in dit soort panden vaak niet worden gebruikt, terwijl daar volgens haar een deel van de oplossing ligt.
"Ik hoop dat ze van die hallen een leuke plek maken, waar de buurt en de nieuwe bewoners kunnen samenkomen, met een buurtrestaurant en een tuinproject. Zo kunnen we de anonimiteit van de grote groep doorbreken."
Besluit is al genomen
Wethouder Mariëlle Vavier is blij met het enthousiasme van buurtbewoners zoals Josita. Het verzet van de 200 boze demonstranten vanmiddag is volgens haar zinloos. "De politici die zeggen dat ze hier nog wat tegen kunnen doen verkopen knollen voor citroenen. Dit besluit is al twee jaar geleden genomen. We zijn nu bezig met de laatste vergunningen en afspraken met de aannemer."
Als alles volgens planning verloopt, kunnen in het tweede kwartaal de eerste bewoners hun intrek nemen. "En ik geef je op een briefje: als deze opvanglocatie over vijf tot zeven jaar weer wordt opgedoekt, dan vinden mensen dat allemaal heel erg jammer."