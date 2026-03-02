Staat regime in Iran op instorten na dood van ayatollah Ali Khameini? 'Systeem is sterk'

Met de dood van de ayatollah en veel andere militaire leiders in Iran na de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen is het regime niet meteen gevallen, weet Midden-Oosten deskundige Paul Aarts van de Universiteit van Amsterdam.

'Polderen op z'n Iraans'

"De macht ligt in Iran niet bij 1 persoon, en dat was zelfs onder Khamenei al niet helemaal zo", vertelt hij over de geestelijk leider van Iran. "Hij was de belangrijkste figuur, maar hij moest altijd rekening houden met verschillende politieke en militaire machtsblokken. Je zou het bestuur bijna "polderen op z'n Iraans" kunnen noemen."

Iran zit nu in een overgang, ziet Aarts. "Er is een commissie gevormd met onder andere de president, een hoge geestelijke en vertegenwoordigers uit de machtselite, waaronder mensen met nauwe banden met de Revolutionaire Garde. In de praktijk betekent dit dat de macht nu gezamenlijk wordt uitgeoefend. Totdat er een nieuwe opperste leider is aangewezen, draait het systeem gewoon door."

Alle belangrijke mensen

Zo'n nieuwe leider wordt gekozen door een Raad van Experts, weet Midden-Oosten deskundige Leo Kwarten. "Dat is een groep mannen met een gemiddelde leeftijd van 85 jaar. Je kunt het proces vergelijken met het kiezen van een nieuwe paus: ze moeten bijeenkomen, vergaderen en het eens worden."

Tot die tijd wordt het land dus bestuurd door een commissie. "De belangrijkste man op dit moment vind ik Ali Larijani. Hij is de secretaris-generaal van de Veiligheidsraad van Iran. Daar komen echt alle belangrijke mensen samen: de hoofden van de Revolutionaire Garde, van het leger, de president en de parlementsvoorzitter. Hij coördineert dat allemaal."