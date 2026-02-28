Na de aanval van Israël en de Verenigde Staten op Iran zijn sommige Iraniërs in Nederlands hoopvol. Ze hopen dit een einde zal brengen aan het ayatollah-regime in Iran. Maar hard juichen, durven ze nog niet. "Had ik niet op deze manier verwacht."

Hoe Iraniërs in Nederland kijken naar de aanval op hun geboorteland: 'Kan betekenen dat Iran bevrijd wordt'

Alireza Taimurizadeh hoopt dat de aanval op zijn geboorteland het begin van een nieuw Iran is.

"Het is zover, the time has come. De geest is uit de fles en dit houden ze niet meer tegen", zegt de Iraans-Nederlandse Alireza Taimurizadeh over de aanval op zijn geboorteland. Hij is opgelucht, maar worstelt ook met zijn gevoelens. "Ik ben heel verdrietig dat mijn land aangevallen wordt, maar tegelijkertijd ben ik ook heel hoopvol." Gemengde gevoelens Alireza ziet de aanval van Israël en de Verenigde Staten als een kans voor Iran om bevrijd te worden van het ayatollah-regime. Hij hoopt zelfs dat hij op een dag zijn geboorteland dan weer kan bezoeken. "En toch doet het heel veel pijn dat mijn land wordt aangevallen door vreemden." "Ik had dit niet op deze manier verwacht, dat die twee gevoelens tegelijkertijd met elkaar én op deze manier zo sterk naar voren zouden komen", zegt hij over zijn innerlijke worsteling.

'Eindelijk, er gaat iets gebeuren' Matin Abbasi kan zich vinden in die gevoelens. "Het is gek dat ik een soort van blijdschap voel, want het land waar ik ben geboren, wordt aangevallen." Ook hij heeft sinds vanochtend mee zitten kijken naar de beelden op televisie en het internet. "Ik zie dus dat filmpje dat mensen op straat aan het dansen zijn in Iran. Het is heel gek." "Maar het zegt ook wel iets hoor", gaat hij verder. "Ik denk dat het sentiment in Iran bij veel mensen heel positief is. Zo van: eindelijk gaat er iets gebeuren." Contact met familie Een deel van zijn familie woont in Iran en daar heeft zijn moeder vanochtend nog mee kunnen spreken, vertelt Matin. "Ze vertelde mij dat zij met een tante heeft gesproken. Die belde zelf op, vlak nadat de aanvallen waren begonnen." Matins tante kon explosies goed horen. "Ze zei ook dat het er heel heftig aantoe gaat, maar dat het met hun gelukkig wel goed gaat." Lang hebben de twee niet gesproken, vertelt hij over het gesprek van zijn moeder en tante. "Op dit moment zijn de internetverbindingen en de telefoonverbinding weer zo goed als afgesloten. Dus het is heel moeilijk om nog in contact te komen met mensen."

Heftigere aanval en reactie Afgelopen zomer viel de Verenigde Staten Iran ook al aan. Toch voelt deze aanval anders, zegt Matin. "Dit is een gecombineerde aanval van de Amerikanen die zich de afgelopen weken om Iran heen hebben verzameld én de Israëli's. Het is een heel erg gecoördineerde aanval, een stuk heftiger." Dat is ook te merken aan de reactie van Iran, vertelt hij. "Ze hebben binnen een uur teruggeslagen", weet Matin die de ontwikkelingen in de gaten houdt. "En die tegenaanvallen vinden niet alleen plaats op Israël zelf, maar ook op de buurlanden." In de geschiedenisboeken De Amerikaanse president Donald Trump richtte zich vanmorgen tot de Iraanse bevolking. Hij noemde dit hét moment om het regime omver te werpen en riep burgers op om opnieuw de straat op te gaan. "'Hij zei: 'Dit is jullie enige kans de komende decennia om in opstand te komen tegen het regime.' Hij hoopt, en eigenlijk hopen wij dat ook, dat dit misschien iets op gang zet waardoor de mensen in Iran in opstand gaan komen", zegt Matin. Ook Alireza denkt er zo over. "Dit zou de allerbelangrijkste dag kunnen zijn in de geschiedenis van Iran", zegt hij vol hoop. "Dit zou de slag kunnen zijn waarmee we gewoon terugpakken wat de Iraniërs toebehoort."