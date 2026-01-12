Schaderijders wachten na winterweer weken op reparatie: 'Vraag na welk bedrijf in de buurt wél tijd heeft'

Weer veel ongelukken door de ijzel van vannacht en vanochtend. Door de aanhoudende gladheid staat de telefoon bij schadeherstellers al ruim een week roodgloeiend. Heb je blikschade, dan heb je pech: de wachttijd voor reparatie loopt soms op tot maanden.

Een ongeval op de snelweg bij het Prins Clausplein bij Den Haag

"Het is heel druk", vertelt Laurens Bos van schadeherstelbedrijf Oostendorp. "We hebben 20 tot 30 procent meer schades ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er komen bij ons veel auto's binnen op de berger, die niet meer te besturen zijn. Dat noemen we dan niet-rijdbare schade. Maar we krijgen ook auto's die gewoon in de straat zijn doorgeschoven en een paaltje hebben geraakt." 'We doen wat we kunnen' Het schadeherstelbedrijf probeert de enorme stroom auto's te verdelen over zijn verschillende locaties, want de wachttijd verschilt flink per plek. "Bij onze vestiging hier in Den Bosch ben je pas half maart aan de beurt als het om rijdbare schade gaat", vertelt Bos. "In Nijmegen gaat het iets sneller en moet je denken aan midden februari. Als het niet-rijdbare schade is, dan proberen we die sneller op te pakken. We doen echt wat we kunnen."

Meer tijd voor repareren De lange wachttijd komt door een structureel personeelstekort en het feit dat het meer tijd kost om moderne auto's te repareren, zegt Bos. "Dat heeft met alle hulpsystemen in de auto te maken: de radarsystemen, de sensoren en de camera's. Onder aan de streep kunnen we hierdoor veel minder auto's herstellen." Daarnaast is er gewoon te weinig goed technisch personeel, vervolgt hij. "Binnenkort gaan er weer een hoop technische mannen en dames met pensioen, maar de ingroei van de jeugd is beperkt. Dit blijft een uitdaging naar de toekomst toe." 'Huilende mensen aan de lijn' Maar niet elke klant kan even goed omgaan met de mededeling dat zijn of haar auto pas over een paar maanden klaar is. "We hebben soms echt huilende mensen aan de lijn", vertelt Bos. "Dan is ons motto: eerst de mens repareren en dan pas de auto." "Mensen beginnen nu wel te beseffen dat ze niet de enige zijn met schade, maar het heeft behoorlijk geschuurd aan onze balie. We waren de laatste tijd ook echt een beetje van Stichting Korrelatie", vertelt Bos. Niet standaard recht op leenauto Vooral over vervangend vervoer moeten we veel uitleg geven, merkt de schadehersteller. "Mensen denken dat ze standaard recht hebben op een leenauto zodra ze de eigen auto hebben ingeleverd." Maar zo werkt het niet, waarschuwt Bos. "Het hangt erg af van de soort verzekering die je hebt afgesloten. Vaak krijgen mensen alleen een vervangende auto tijdens het daadwerkelijke herstel. Dus niet vanaf vandaag tot wanneer je aan de beurt bent, in maart."

Geduld en begrip Woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG, Paul de Waal, hoopt dat automobilisten met wat meer geduld en begrip de hardwerkende monteurs tegemoet treden. "Er zijn natuurlijk altijd mensen met een kort lontje die denken: ik bel even en dan zit er volgende week een nieuwe bumper op en kan ik weer rijden." "Maar het depot van de bergers staat vol en de monteurs maken overuren", gaat De Waal verder. "Zeker als je schade hebt waarmee je gewoon veilig kan doorrijden, doe dat dan even totdat je weer plek hebt. De auto's die onveilig zijn, die hebben prioriteit. Het kan gewoon niet sneller dan het nu gaat." Goed voorbereid zijn Daarnaast wijst De Waal op de eigen rol van de automobilist. "We zien nog steeds mensen die wachten op het eerste sneeuwvlokje en dan pas bellen voor winterbanden."