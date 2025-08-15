Russische Marina en Vova staan stil bij oorlog Oekraïne: 'Ik volg de situatie met tranen in mijn ogen'

We spreken Vladimir Krigin, Vova voor vrienden, en Marina Veenis. Marina, geboren in Kyiv en later verhuisd naar Moskou, kwam in 1998 naar Nederland. Ze werd verliefd op een Nederlandse man én op de Nederlandse keuken. En in hartje Rotterdam runt Vova de Oost-Europese supermarkt Bogatir.

Russische vlag

Bogatir begon als 'Russische supermarkt', en is ook nog zo te vinden op het internet. Maar sinds enkele jaren staat er 'Oost-Europese supermarkt' op de winkelruit. "Dat is veel logischer", legt Vova uit. "Een 'Russische supermarkt' is eigenlijk gewoon een verzamelnaam", legt hij uit. "We hebben Poolse, Oekraïense, Roemeense en Bulgaarse klanten en producten, dus waarom zouden we ons alleen een Russische supermarkt noemen?"

Er hing ooit een Russische vlag aan de gevel, maar die verdween na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. "We kregen veel belletjes van mensen die dreigden de ramen in te gooien, soms wel acht per dag", vertelt Vova. "Gelukkig is dat overgewaaid. Nu hangen er alleen nog Bogatir-vlaggen."

Gevlucht uit Kirgizië

De ouders van Vova vluchtten in 2000 uit Kirgizië na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. In 2011 namen zij de winkel over en sinds enkele jaren helpt Vova mee in de zaak. "Zo kwam onze familie in Rotterdam terecht", vertelt hij.

"Het liefst wil ik dat mijn ouders niet meer hoeven te werken. Maar ik heb ze nu nog wel nodig, want ik werk pas twee jaar in de winkel en zij zijn al meer dan tien jaar bezig."