Anastasiia (17) hoopt ooit terug te keren naar Oekraïne, maar is somber na nieuw Russisch offensief

Anastasiia vluchtte met haar moeder, oma en twee broers naar Nederland. 3 jaar later spreekt ze Nederlands, werkt ze in een restaurant en gaat ze een opleiding volgen. Maar de oorlog in Oekraïne beheerst het leven van haar en haar familie nog volledig.

Deze week is Anastasiia even weg van de dagelijkse bezigheden en zorgen. Met haar familieleden is ze in Spanje, maar het nieuws over de oorlog in Oekraïne dendert onverminderd door. "Je kan fysiek proberen uit te rusten, maar emotioneel lukt dat niet", zegt de tiener over de telefoon. Moeilijk contact Ze kan niet anders dan de ontwikkelingen volgen, want onder andere haar vader, stiefbroertje, stiefvader en grootouders zijn nog in Oekraïne. Ze probeert vaak contact met ze te hebben, maar dat lukt niet altijd. "Ik kon mijn vader eens een paar weken niet bereiken, dat was heel erg moeilijk."

Het zou een grotere oorlog betekenen, want Rusland zal niet stoppen. Anastasiia over het afstaan van Oekraïens grondgebied

'Rusland zal niet stoppen' Komende vrijdag ontmoeten presidenten Trump en Poetin elkaar in Alaska, om over de oorlog te praten. De Amerikaanse president heeft afgelopen week al gezegd dat Oekraïne mogelijk grondgebied moet opgeven om de oorlog te kunnen beëindigen. Het voorstel van Trump is iets wat tot nu toe onbespreekbaar is voor de Oekraïense president Zelenski. En dat heeft volgens Anastasiia niks met vrede te maken. "Het zou een wereldoorlog betekenen, want Rusland zal niet stoppen." Anastasiia komt uit de stad Zaporizja. De regio is deels in handen van Rusland en het Kremlin heeft gezegd dat Oekraïne de regio moet opgeven. Ze kan zich niet voorstellen ooit Russisch staatsburger te zijn. Maar zelfs als er vrede komt, dan is er zoveel verwoest. "Ik denk dat niemand meer het leven zoals vroeger terug zal krijgen." Spannende tijden De gesprekken tussen de wereldleiders zorgen voor veel spanning bij haar en haar familie, vertelt ze. Ze is bang dat Trump de kant van Poetin zal kiezen en dat zou volgens haar een nederlaag voor Oekraïne betekenen. "Het is pessimistisch, maar misschien wel realistisch." Ondanks alles probeert Anastasiia een leven in Nederland op te bouwen. Vanuit Opperdoes, waar ze met haar familieleden in een opvang woont. Ze werkt veel uren in de bediening van een restaurant en gaat komend schooljaar een opleiding volgen aan het Mediacollege in Amsterdam. Want ze is geïnspireerd door haar moeder, oorlogsverslaggever Eugenia Melnik.

Lees ook Oorlogsverslaggever Eugenia vluchtte van Oekraïne naar Nederland, nu doet ze opnieuw verslag vanaf het front