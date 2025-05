Psychiaters willen dat 'bemoeizorg' voor verwarde personen in het hele land mogelijk wordt: 'Kan escalaties voorkomen'

Bemoeizorg is ongevraagde zorg voor psychiatrische patiënten die zichzelf ernstig benadelen, overlast veroorzaken en soms zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Dat betekent dat artsen, psychiaters en verpleegkundigen actief op straat op zoek gaan naar deze mensen, of ze ongevraagd thuis kunnen opzoeken om hulp aan te bieden.

Versnipperde financiering

Bemoeizorg, vaak een zeer langdurig proces, is niet in iedere gemeente beschikbaar en de financiering is bovendien versnipperd. Die loopt soms via de zorgverzekeraars, maar meestal via de gemeente.

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015 is bemoeizorg niet meer wettelijk geregeld. Er is ook geen vaste landelijke bekostiging. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen of ze daar geld voor vrij maken, en dat gebeurt vooral in de kleinere gemeenten lang niet altijd.

Wettelijk verankeren

"Zorg ervoor dat het overal beschikbaar wordt, en dat er vaste financiering komt", stelt voorzitter Niels Mulder van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP). "Dat is voor de mensen zelf heel erg goed, want die krijgen wat ze nodig hebben, de omgeving heeft er minder last van, en het verkleint de kans op incidenten."

Zijn oproep wordt gesteund door GGZ Nederland en de vier grote steden. De burgemeesters vragen in hun brief aan de Tweede Kamer om de aanpak in de wet vast te leggen "en te financieren, zodat gemeenten en de GGZ dit samen op kunnen pakken en mensen die dat nodig hebben naar passende zorg kunnen begeleiden."