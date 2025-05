Verpleegkundige Helene gaat dagelijks als 'bemoeial' de straat op om verwarde personen te helpen

Helene doet haar werk in Rotterdam, waar dit soort 'bemoeizorg' al jaren zeer succesvol is. In de havenstad wordt ggz-zorg namelijk ook gecombineerd met verslavingszorg. Maar de financiering van dit project is lastig, net als in veel andere gemeenten.

Daarom vragen de burgemeesters van de vier grote steden, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie aan de Tweede Kamer om een vaste, landelijke financiering voor 'bemoeizorg' aan mensen die verward gedrag vertonen.