Het aantal kinderen dat zwemdiploma A, B én C haalt, was nog nooit zo hoog. Maar tegelijkertijd heeft 40 procent van de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen geen enkel diploma. "Kinderen stoppen met komen omdat hun ouders het niet kunnen betalen."

Ook in het zwembad groeit de kloof tussen rijk en arm: 'Meer nodig dan een paar gratis lessen'

De kloof in het zwembad tussen rijk en arm groeit, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. In Rotterdam heeft in sommige schoolklassen zelfs maar 1 op de 20 kinderen een zwemdiploma. En daar proberen ze in die stad wat aan te doen. Angstig in het water "Wij gaan beginnen. Als ik jou tik, ga je met je billen op de bodem van het zwembad zitten", roept zwemleraar Nalani. In sportcentrum De Rozenburcht leren kinderen op een speelse manier te zwemmen en zich te redden in het water. Dat dit voor veel kinderen - vooral uit arme gezinnen - nog best een uitdaging is, merkt ook Nalani.

Bij kindjes die geen zwemles krijgen of kunnen krijgen merk je ze heel erg angstig zijn zwemleraar Nalani over het belang van zwemlessen

"Het gaat supergoed met de kinderen, ik ben erg tevreden met wat ze laten zien", vertelt ze. "Maar vooral bij het schoolzwemmen heb ik de ervaring dat je veel kindjes hebt die geen zwemles krijgen of kunnen krijgen, waardoor ze heel erg angstig zijn. Daardoor is het soms wel wat lastig om lekker met hun bezig te zijn in het water."

Lees ook Opiniepanel Kwart van ouders met lager inkomen doet kind niet op zwemles, oplopende kosten vaak de reden

Niet kunnen betalen In Rotterdam worden de eerste zwemlessen vergoed voor ouders die het niet kunnen betalen, maar het verder oppakken van de lessen is voor hen vaak het volgende probleem waar ze tegenaan lopen. "Je merkt dan wel dat het heel erg lastig is", vertelt Nalani. "Zwemlessen zijn natuurlijk niet heel erg goedkoop." De zwemleraar ziet daardoor hoe groot de inkomensverschillen zijn. Waar sommige ouders het lesgeld gewoon iedere maand kunnen betalen, kost dat andere ouders volgens haar 'heel veel moeite'. "En je merkt ook echt dat kinderen helemaal niet meer komen zwemmen omdat hun ouders het gewoon niet kunnen betalen." 'Andere maatregelen nodig' En dat is 'toch best wel een dingetje', benadrukt ze. Zeker in een waterrijk land als Nederland: "Daarom is het zo belangrijk dat onze kinderen een zwemdiploma hebben en zichzelf gewoon veilig kunnen stellen in het water." Het laat volgens haar zien dat er andere maatregelen genomen moeten worden om meer kinderen hun zwemdiploma te laten halen. "We moeten meer nadenken over: wat zouden wij nog meer kunnen doen om die kinderen wat mee te geven, zodat ze kunnen genieten van het zwemmen en veilig kunnen zijn in het water."

Kiezen als alleenstaande moeder In het zwembad houden ze regelmatig een kijkdag waarop ouderen hun zoon of dochter kunnen meenemen naar een les om te wennen aan het zwemmen. We bespreken met een moeder wier dochter voor eerst een zwemles krijgt. "Ze is aan het zwemmen en vindt het best spannend, maar ze doet het hartstikke goed", vertelt de moeder. "Ik weet dat er veel gezinnen zijn in Rotterdam die de lessen niet kunnen betalen en daar ben ik er één van. Ik ben een alleenstaande moeder, dus ik moet echt kiezen tussen bepaalde situaties." Doorgaan met zwemdiploma's? Met de gratis lessen hoopt de Rotterdamse dat haar dochter in ieder geval zwemdiploma A kan halen. "Ik hoop dat ze haar diploma haalt binnen de lessen, want als dit ophoudt, zou ik verder moeten kijken waar ik het geld vandaan haal."

Zwemlessen zijn 'heel duur geworden', heeft de moeder gemerkt. "Uiteindelijk moet je dan als ouder gaan kiezen: of mijn kind gaat op een sport of we gaan verder met diploma's B en C."