In Duitsland is de kogel door de kerk: op heel korte termijn gaan de accijns op brandstof daar flink omlaag. Vooralsnog geldt deze maatregel voor een maand of twee. Voor Nederlandse ondernemers is dit de zoveelste klap. "Het gaat helemaal de mist in."

Ondernemers in grensregio balen van groeiend prijsverschil met Duitsland: 'In andere landen komt wel actie'

Na weken van hevige ruzie heeft de Duitse regering aangekondigd de accijns op brandstof met 17 cent per liter te verlagen. Vooralsnog geldt deze maatregel voor een periode van 2 maanden. Aanleiding zijn uiteraard de sterke prijsstijgingen aan de pomp als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten. Prijsverschillen extreem groot Terwijl Duitsland nu ingrijpt, blijven de Nederlandse accijns vooralsnog hoog: circa 84 cent per liter voor benzine en ongeveer 55 cent voor diesel. Daardoor worden de prijsverschillen in de grensstreek de komende maanden extreem groot. Nederlandse tankstationhouders maar ook andere ondernemers kijken machteloos toe. "In andere landen doen ze het wel, daar komt nu wel actie", zegt Maurice Witvoet die op een paar honderd meter van de Duitse grens zit met zijn tankstation. "Nu dan het verlagen weer van die accijns in Duitsland. In Nederland wordt alleen maar gepraat en gebeurt er nooit iets, ik wacht al 30 jaar op dat er iets gebeurt", verzucht hij. En voorlopig zal dat zo blijven, betrokken ministers kiezen namelijk voor andere maatregelen die de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten moeten verzachten. Lagere prijzen aan de pomp zitten daar niet tussen.

Ondernemers in de grensstreek balen van prijsverschillen met buitenland

'Voertaal hier is Duits in het weekend' Voor Nederlandse tankstations betekent het Duitse besluit in combinatie met die van Nederland dus ellende. Maar de grensstreek doet er ook veel aan om Duitse consumenten juist onze kant op te krijgen, zodat zij hier geld uitgeven. En dat lukt aardig. "In het weekend is de voertaal hier gewoon Duits", vertelt een woordvoerder van de gemeente Enschede. "Duitse bezoekers maken er echt een uitje van, ze gaan naar kleine winkels, bezoeken de horeca. Zeker op feestdagen en in het weekend is het hier erg druk, dan wordt volop omzet gedraaid." Overheid is terughoudend Nederland is tot nu toe heel terughoudend met maatregelen om de stijgende prijzen aan de pomp te compenseren en de koopkracht op peil te houden. Financieel commentator Martin Visser snapt de zorgen langs de grens: "Daar ligt het het echt ingewikkeld. En het is ook opvallend dat landen nu zo snel de accijns verlagen, terwijl dat de vraag naar brandstof juist stimuleert." Het kabinet is vooral bang dat het in verhouding veel kost en weinig oplevert, denkt Visser. "Het kost een miljard om een dubbeltje te verlagen, en in Duitsland gaan ze voor 17 cent. In Nederland zou dat meer dan anderhalf miljard euro kosten. Bij deze hoge prijzen schiet dat voor je gevoel niet op."

Verlaging moeilijk terug te draaien Er zijn eerder accijnsverlagingen geweest in Nederland: na de Russische inval in Oekraïne heeft de overheid accijns op brandstof fors verlaagd om de stijgende prijzen aan de pomp te dempen. Toen bleek dat het heel moeilijk was om een tijdelijke verlaging weer ongedaan te maken. "De vorige is nog steeds niet helemaal teruggedraaid", weet Visser. "Duitsland probeert het nu voor 2 maanden, maar vergeet het maar. Het gaat vast niet gebeuren dat ze die accijns over 2 maanden weer verhogen." 'Gaat helemaal de mist in' Dat is ook de angst in Den Haag: een heel brede maatregel, die ook geldt voor mensen die dure brandstof zonder veel zorgen kunnen betalen. "En vervolgens zit je met een heel kostbare maatregel die niet alleen nu geld kost, maar waar de overheid voorlopig ook niet meer vanaf komt. Dat legt een claim op hun financiële ruimte voor de komende jaren", zegt Visser. Maar voor tankstationhouder Witvoet wordt de situatie ondertussen nijpend, voor hem is concrete hulp essentieel. "Het prijsverschil was jarenlang een drama, toen viel het de afgelopen jaren juist mee. Maar nu gaat het helemaal de mist in, denk ik."