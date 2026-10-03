Nederland nog onvoldoende toegankelijk voor mensen met beperking, ondanks VN-verdrag

"Ik had er niet bij stilgestaan dat er zoveel obstakels zijn. En dat is denk ik ook heel logisch, want je ziet een drempel niet en stapt er gewoon overheen", zegt Gerard de Nooij. Hij liep 21 jaar geleden door een motorongeval een dwarslaesie op, hij was toen pas 23 jaar: "Toen ik met de rolstoel weer mijn leven op wilde pakken, kwam ik echt in een andere wereld terecht."

Meedoen in de samenleving

Op papier lijkt het toegankelijkheidsbeleid in Nederland de goede kant op te gaan: 4 op de 5 gemeenten hebben een Lokale Inclusie Agenda (LIA), of zijn daarmee bezig, blijkt uit de meest recente gegevens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een LIA is een verplichte aanpak waarin gemeenten aangeven hoe zij de samenleving toegankelijker maken.

Dit komt voort uit het VN-verdrag Handicap, waar Nederland zich tien jaar geleden bij heeft aangesloten. In dit verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. Maar ondanks deze aanpak is toegankelijkheid nog steeds niet vanzelfsprekend. Ook heeft 20 procent van de gemeenten nog geen LIA.

'Gemeente kan het niet alleen'

Gerard de Nooij is directeur van Ongehinderd, een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte voor mensen met een beperking. "Gemeenten huren ons in om toegankelijkheid in kaart te brengen en advies te ontvangen."

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-verdrag Handicap, maar De Nooij ziet dat er nog veel ruimte voor verbetering is. "Er zijn echt wel gemeenten die het heel goed doen. Maar op landelijk niveau gaan er veel dingen ook nog niet goed", zegt hij "Een gemeente kan dat niet alleen. Een gemeente moet sturing krijgen vanuit de overheid."