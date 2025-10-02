Een paar van de 4.000 ernstig zieke Palestijnse kinderen uit Gaza met een verwijzing voor medische evacuatie worden in Nederland behandeld. De Rotterdamse huisarts Shakib Sana zet zich al maanden voor hen in en vindt deze stap van het kabinet te klein.

Nederland gaat toch zieke kinderen uit Gaza behandelen, maar volgens deze arts is het voor veel al te laat

Een van de zieke kinderen die eerder vanuit Gaza naar het buitenland werd gebracht

Omdat in Gaza de medische faciliteiten voor een groot deel verwoest zijn, worden in allerlei landen in het Midden Oosten ernstig zieke kinderen uit Gaza opgenomen. Ook in Europese landen zoals Italië en België. Maar Nederland zei 'nee', tot nu. Zorg in regio overbelast Tot vandaag steunde Nederland namelijk alleen de medische zorg in de regio. Daarvoor is ook geld vrijgemaakt. Maar het demissionaire kabinet laat nu weten dat dat niet voldoende is. De zorg in landen zoals Egypte is inmiddels enorm overbelast, daarom zal Nederland 'enkele' ernstig zieke kinderen uit Gaza hier opnemen. De Rotterdamse huisarts Shakib Sana is opgelucht en tegelijkertijd verdrietig bij het horen van dit nieuws. Hopelijk kan hij nu eindelijk zijn werk afmaken en daadwerkelijk kinderen onderbrengen in Nederlandse ziekenhuizen.

'Schaam me als Nederlands burger' Maar voor veel van hen komt dit besluit te laat. Vorige maand overleed het 15 maanden oude meisje Jud Awad in Gaza, ze had leukemie en had in Nederland behandeld kunnen worden. "Ik schaam me als Nederlandse burger en arts dat we het zo ver hebben laten komen", zegt de huisarts. "Ze moest dus uit Gaza weg en snel want acute leukemie behandel je normaal gesproken snel met chemo." Dat kon volgens Sana niet meer in Gaza, het enige kankerziekenhuis is opgeblazen. "Ik heb geprobeerd te helpen bij het vinden van een ziekenhuis in Egypte en ook in Nederland contact gelegd met een gespecialiseerd ziekenhuis voor de behandeling van kinderen met kanker." De ziekenhuizen stonden klaar om haar op te vangen maar dat kon niet doorgaan, omdat het kabinet geen toestemming gaf. "Jud is overleden, dat had niet gehoeven." 'Het heeft niets geholpen' Sana probeerde vorige maand nog tot op het niveau van de minister om Jud naar Nederland te krijgen maar het lukte niet. "Ik heb toen ook contact gehad met de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken, en later opnieuw met de IND. Het heeft niets geholpen." Het Nederlandse standpunt bleef dat het niet de bedoeling was dat kinderen hier komen. Er kwam geen tijdelijke verblijfsvergunning voor het meisje en haar ouders en er was geen geld voor de behandeling. Nu wordt dat dus anders voor een aantal kinderen, maar hoeveel kinderen komen is nog niet duidelijk.

Centrum staat klaar De arts is blij met deze draai van het kabinet, maar ook niet opgelucht. "Ik moet tegelijkertijd meteen denken aan dat meisje dat dit niet kan meemaken." Dat Nederland nu een paar kinderen haalt, is volgens hem ook niet genoeg om de verwoeste gezondheidszorg in Gaza te ondersteunen.