Prinses Máxima Centrum wil zieke kinderen uit Gaza opnemen, 'maar is juridisch en financieel nog een uitdaging'

Meteen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwamen er zieke kinderen naar het Utrechtse ziekenhuis. Manager Linda de Koning vertelt hoe 3 jaar geleden een leeg vliegtuig naar Polen werd gebracht en met twee vluchten meer dan vijftig Oekraïense kinderen werden opgehaald.

De hulpoperatie van toen wil het Prinses Máxima Centrum nu ook uitvoeren voor kinderen uit Gaza, waar het ziekenhuis voor kankerpatiënten is opgeblazen. De Koning wil de hulp aan Oekraïense kinderen als voorbeeld gebruiken voor elke crisis, maar dat blijkt nu bij de oorlog in Gaza een uitdaging.