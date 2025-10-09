Naar Duitsland verhuizen om woningmarkt te ontvluchten, deze Nederlanders deden het: 'Droomhuis voor 245.000 euro'

Een derde van de starters denkt erover na naar het buitenland te vertrekken door de situatie op de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Duitsland is vooral populair. "Voor hetzelfde geld krijg je hier méér huis."

Rémi Bakker begeleidt al 25 jaar Nederlanders die de stap wagen. "We hebben inmiddels zo'n 4.000 gezinnen geholpen", vertelt hij. "We zoeken samen een huis, regelen de financiering en gaan mee naar de notaris. In Duitsland werkt dat anders: je mag pas een woning bekijken als de financiering rond is. Dat verrast veel Nederlanders." Rust en ruimte Volgens Coen van Dijk van de EUREGIO, een grensorganisatie die Nederlanders en Duitsers helpt bij wonen en werken over de grens, neemt de belangstelling snel toe. "Sinds corona zien we een duidelijke groei. Vooral mensen uit de Randstad zoeken rust en ruimte." "Voor hetzelfde geld krijg je hier méér huis", zegt Van Dijk. "En het leven is minder gejaagd. Mensen zijn de drukte zat." Toch wijst hij erop dat verhuizen over de grens geen vrijblijvende keuze is. "Het blijft emigratie, ook al steek je maar 100 meter de grens over."

Meteen verschil Wie de stap zet, merkt het verschil direct. Max de Smit, een 24-jarige bakker uit de buurt van Emmen, kocht met zijn broer een boerderij net over de grens. "We betaalden 180.000 euro voor 400 vierkante meter woonoppervlak en een groot stuk grond", vertelt Max. "In Nederland koop je daar hooguit een klein rijtjeshuis voor." Zes slaapkamers Hij knapt alles nu eigenhandig op en het gaat nog wel even duren voordat het af is. "In Nederland denk je aan doorverkoop en winst. Hier bouw ik aan iets blijvends. Dit wordt mijn levenswerk." Annita de Roo en haar partner Erik verhuisden ook vanuit Emmen naar Duitsland. "Voor 450.000 euro hebben we een vrijstaand huis met zes slaapkamers, een tuin, een kelder met kroeg en plek voor de kinderen en kleinkinderen", vertelt De Roo. "In Nederland was dat onhaalbaar."

Elke dag vakantie Ondanks de verhuizing werkt Annita nog altijd in de ouderenzorg aan de Nederlandse kant. "20 minuten rijden, en dan kom ik thuis in de rust. Elke dag voelt als vakantie." Haar partner rekent de voordelen snel uit: "De wegenbelasting is hier een fractie, benzine en boodschappen zijn goedkoper. We betalen onze belasting in Nederland, maar profiteren van de Duitse prijzen." 'Duitsers zijn juist warm' Rick Vanenburg, een IT'er uit de omgeving Utrecht, vond zijn plek na 3 jaar zoeken. Voor 245.000 euro kocht hij in Duitsland zijn droomhuis: vrijstaand, met tuin en een eigen bioscoopzolder. "In Utrecht koop je daar geen garagebox voor", zegt Rick. "Werk is tijdelijk, maar een huis als dit blijft. Ik rijd elke week op en neer, dat heb ik er graag voor over." De ontvangst was hartelijk. "Duitsers lijken afstandelijk, maar ze zijn juist warm. Toen ik hier kwam wonen, stond er binnen een week een fles schnaps op tafel."

Duitsland populair bij starters die Nederlandse woningmarkt ontvluchten

Gewenning Toch is verhuizen naar Duitsland voor de meeste mensen zeker geen volledig zorgeloze onderneming. "De bureaucratie is groot", zegt Max Bakker. "Een makelaar wil pas een bezichtiging plannen als de financiering rond is. En er is veel papierwerk." Ook Coen Van Dijk van EUREGIO wijst op praktische valkuilen. "Wie in Duitsland woont en in Nederland werkt, moet goed weten hoe het zit met belastingen en zorgverzekering. Word je werkloos, dan krijg je Duitse WW. En die ligt lager dan de Nederlandse." Daarbij moet je wennen aan taal en regels. "Bij zorg of scholen merk je dat", zegt Van Dijk. "Een kind dat alleen Nederlands spreekt, krijgt niet altijd makkelijk hulp in het Duits."

'Bereid zijn beetje Duits te worden' Hoe de lokale bevolking naar de instroom kijkt, is niet overal hetzelfde. Van Dijk: "In de grensstreek loopt alles door elkaar. De meesten vinden het prima, al hoor je soms gemor dat huizen duurder worden. Maar dat is zelden vijandig. Bij de Lidl in Duitsland staan Nederlanders in de rij, bij de Ikea in Hengelo zijn het Duitsers. Dat houdt elkaar in evenwicht." Emigratiebegeleider Rémi Bakker denkt dat het een hoop gedoe kan voorkomen als mensen op de juiste manier zijn voorbereid. "Dan kan je hier prachtig wonen. Maar het blijft wel een ander land met zijn eigen gewoontes. Je moet wel bereid zijn om zelf ook een beetje Duits te worden." Oproep: welke vragen heb jij over emigreren?