Een derde van starters overweegt naar buitenland te verhuizen: 'In Nederland een huis kopen zit er niet meer in'

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel, waarvan bijna 5.000 op dit moment een woning zoeken. Onder alle mensen die nu actief een huur- of koopwoning zoeken, zoekt of overweegt een vijfde (21 procent) een woning in het buitenland, vanwege de woningmarkt.

'Zit er niet meer in'

"Ik ben nu 36 en heb al geaccepteerd dat ik hier nooit een huis zal kunnen kopen, of je moet krom liggen voor de hoge hypotheekkosten", vertelt iemand die daarom nu naar een woning in Frankrijk zoekt. "Jammer dat ik Nederland moet verlaten, maar het zit er hier niet meer in."

Naast de lagere huizenprijzen speelt voor deze woningzoekers ook vaak mee dat de energie- of levenskosten in het buitenland goedkoper zijn, ze ruimer kunnen wonen, of dat ze ergens anders een prettigere leefomgeving verwachten. Bijvoorbeeld met meer natuur, een prettiger klimaat, of een cultuur waar ze zich meer thuis zouden voelen.

Liefst net over de grens

Van degenen die een woning in het buitenland overwegen, kijkt de grootste groep (46 procent) het liefst net over de Nederlandse grens, in België of Duitsland. Daarna zijn Spanje of Scandinavië de populairste opties.

Ongeveer een derde (32 procent) ziet zichzelf hun huidige baan houden en dan op en neer te rijden, of 'volledig remote' te werken. "Werken kan ik grotendeels online doen, dus dat neem ik gewoon mee. Het idee dat je vanuit een huis met tuin, of vanuit de zon in Portugal kan werken en wél fatsoenlijk kunt wonen, klinkt stukken aantrekkelijker dan hier vastzitten in een krappe huur", redeneert iemand.