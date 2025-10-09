Een derde van starters overweegt naar buitenland te verhuizen: 'In Nederland een huis kopen zit er niet meer in'
Door onbetaalbare huizenprijzen en een gebrek aan woonruimte ziet een groot deel van de starters geen toekomst meer op de Nederlandse woningmarkt. Een derde van hen (31 procent) overweegt om die reden over de grens te kijken.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel, waarvan bijna 5.000 op dit moment een woning zoeken. Onder alle mensen die nu actief een huur- of koopwoning zoeken, zoekt of overweegt een vijfde (21 procent) een woning in het buitenland, vanwege de woningmarkt.
'Zit er niet meer in'
"Ik ben nu 36 en heb al geaccepteerd dat ik hier nooit een huis zal kunnen kopen, of je moet krom liggen voor de hoge hypotheekkosten", vertelt iemand die daarom nu naar een woning in Frankrijk zoekt. "Jammer dat ik Nederland moet verlaten, maar het zit er hier niet meer in."
Naast de lagere huizenprijzen speelt voor deze woningzoekers ook vaak mee dat de energie- of levenskosten in het buitenland goedkoper zijn, ze ruimer kunnen wonen, of dat ze ergens anders een prettigere leefomgeving verwachten. Bijvoorbeeld met meer natuur, een prettiger klimaat, of een cultuur waar ze zich meer thuis zouden voelen.
Liefst net over de grens
Van degenen die een woning in het buitenland overwegen, kijkt de grootste groep (46 procent) het liefst net over de Nederlandse grens, in België of Duitsland. Daarna zijn Spanje of Scandinavië de populairste opties.
Ongeveer een derde (32 procent) ziet zichzelf hun huidige baan houden en dan op en neer te rijden, of 'volledig remote' te werken. "Werken kan ik grotendeels online doen, dus dat neem ik gewoon mee. Het idee dat je vanuit een huis met tuin, of vanuit de zon in Portugal kan werken en wél fatsoenlijk kunt wonen, klinkt stukken aantrekkelijker dan hier vastzitten in een krappe huur", redeneert iemand.
'Buitenland is niet beter'
Ongeveer 500 mensen in het onderzoek maakten eerder al de stap naar het buitenland, of hebben er inmiddels net een woning gevonden. Ongeveer een kwart van hen laat weten dat de Nederlandse woningmarkt een rol speelde in die beslissing. Ook zien sommigen een ontwikkeling dat meer Nederlanders vaker de overstap maken.
Tegelijkertijd denkt een deel, waaronder deze deelnemer, dat sommige Nederlanders zich daar nog weleens in kunnen vergissen: "Ik heb zelf 25 jaar in het buitenland gewoond en het is daar zeker niet makkelijker om te leven. Salarissen zijn lager, geen sociale zekerheid, en veel bureaucratie. Veel Nederlanders denken dat het buitenland beter is, maar dat is echt niet zo."
Politieke klimaat
Voor 8 procent van alle deelnemers, ongeacht of ze nu een woning zoeken of niet, spelen andere redenen dan de woningmarkt een rol om naar het buitenland te willen verhuizen. Vaak noemen ze daarbij het huidige politieke klimaat in Nederland, dat volgens mensen ofwel te links of te rechts zou zijn.
Waar sommigen 'polariserende politiek' of 'extreemrechts gedachtegoed' aanhalen, zien anderen 'de woke cultuur' of 'massa-immigratie' een reden om zelf maar naar het buitenland te willen verhuizen. Een uitsplitsing op politieke voorkeur wijst uit dat kiezers van PVV en Forum voor Democratie het vaakst emigratie zouden overwegen, maar eerder vanwege andere redenen dan de woningmarkt.
Nood bij sociale huur het hoogst
Veel woningzoekers zitten al langere tijd vast op de woningmarkt. Onder starters is ruim een kwart (27 procent) langer dan 3 jaar op zoek naar een woning, bij mensen die een sociale huurwoning willen is dat zelfs 37 procent.
Bovendien zijn woningzoekers pessimistisch over hun kansen om iets te vinden. Twee derde (67 procent) verwacht niet dat dat binnen een jaar gaat lukken. Hoewel dat cijfer iets gedaald is ten opzichte van 2 jaar geleden, denkt daarmee nog steeds een meerderheid dat het vinden van een woning nog even gaat duren.