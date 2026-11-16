Na 4 dagen overleg nog steeds geen witte rook: hoe crisisberaad over kabinet-Jetten tot nu toe ging

De top van de coalitie is nu al 4 dagen lang met elkaar in gesprek over de ontstane kabinetscrisis. De uitkomst is nog altijd onzeker. En dus blijft de hamvraag: heeft Nederland aan het einde van de week nog een kabinet?

Is het antwoord op die vraag 'nee', dan mogen we hoogstwaarschijnlijk binnenkort weer naar de stembus. 'Vervelend', denken de meeste mensen. Uit eerder onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt namelijk dat 62 procent van de panelleden daar niet op zitten te wachten. Kunnen ze wel verder? Die grote groep ziet liever dat de coalitie doorzet. Maar als ze dat doen, dan is het nog maar de vraag in hoeverre het onderlinge vertrouwen is aangetast. Kúnnen D66, CDA en de VVD nog wel samen verder? "Het lijkt erop dat ze er serieus proberen uit te komen", zegt politiek verslaggever Remko Theulings voorzichtig vanuit Catshuis. Dat klinkt voor mensen die 'stembus-moe' zijn waarschijnlijk als muziek in de oren. De afgelopen 5 jaar brachten we in Nederland namelijk vier keer een stem uit voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze groep vindt nieuwe verkiezingen, zo snel na de vorige, dan ook onverantwoord en kijken er zelf tegenop.

VVD-kiezer willen stoppen Maar dat lijkt voor de meeste VVD-kiezers (60 procent) niet het belangrijkste punt. Uit een ander onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, dat vrijwel direct na de bekendmaking van de beruchte deal werd gedaan, blijkt juist dat zij liever zien dat de partij uit het kabinet stapt nu D66 en CDA hun akkoord met PRO en Volt doorzetten. Ongeveer de helft (53 procent) van de 18.000 panelleden die meededen aan dat onderzoek vindt nieuwe verkiezingen acceptabel. Vooral rechtse kiezers, die denken dat er met verkiezingen een rechts kabinet te maken is, zijn voor een stembusgang. Debat in Tweede Kamer Wat het uiteindelijk gaat worden is ook voor politiek verslaggever Theulings moeilijk in te schatten. "Maar", zegt hij, "de kans dat ze vandaag iets laten weten is groter dan de afgelopen dagen." "Dat heeft alles te maken met dat het kabinet morgen naar de Tweede Kamer wordt geroepen", legt hij uit. Morgen zal er een debat worden gehouden over de crisis. "Als kabinet zullen ze dan met een verhaal moeten komen."

Geen oplossing voor problemen "Eens", zeggen ook tientallen organisaties, waaronder de VNG. Volgens hen heeft Nederland een kabinet nodig dat de rit uitzit en actief blijft, zegt voorzitter Sharon Dijksma. "We zien natuurlijk allemaal dat het gewoon niet goed gaat in Den Haag. En waar wij voor vrezen, is dat we weer een lange periode van stilstand tegemoet gaan." "Op het moment dat het kabinet zou vallen en we weer toegaan naar nieuwe verkiezingen, dan zie je dat heel politiek Den Haag tot stilstand komt. En de grote problemen waar we mee te maken hebben, worden dan niet opgelost." Stikstof en netcongestie "Alleen al het stikstofdossier", geeft ze als voorbeeld. "Dat vraagt echt dringend om een oplossing. Niet alleen de boeren hebben recht op duidelijkheid, maar ook andere ondernemers die afhankelijk zijn van dit dossier. Maar vooral ook wij als gemeente, want we willen graag betaalbare woningen bouwen", gaat Dijksma verder. "En dat kan op een heleboel plekken in Nederland niet zolang dit probleem niet is opgelost." Net zoals de problemen rondom de netcongestie en de energietransitie. "Daar hebben we eigenlijk een actief kabinet bij nodig, dat samen met de netbeheerders en anderen ons helpt om een stap naar voren te kunnen zetten."