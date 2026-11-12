Kabinet zit er nog, maar voor hoelang? 'VVD wil niet met PRO gezien worden'
De spanning loopt flink op in politiek Den Haag: een deal over het belastingplan tussen CDA, D66, PRO en Volt zette het minderheidskabinet op scherp. Politiek commentator Joost Vullings zag vandaag een crisis die eigenlijk al maanden geleden is begonnen.
De VVD en coalitiegenoten D66 en CDA willen beiden niet toegeven, waardoor het minderheidskabinet op ramkoers ligt. Al maanden lang weten de coalitiepartijen geen antwoord te vinden op de belangrijkste vraag van het kabinet: hoe moet een meerderheid eruit komen te zien?
Reset
Na deze crisis kan het volgens politiek duider verschillende kanten op. Het kabinet kan vallen, maar het kan ook dat er een 'reset' komt. Dat houdt in dat de coalitiepartijen met elkaar om de tafel gaan om te bepalen hoe ze verder willen. "Dan gaan ze eindelijk het gesprek voeren wat al driekwart jaar had moeten gebeuren."