Kabinet zit er nog, maar voor hoelang? 'VVD wil niet met PRO gezien worden'

De VVD en coalitiegenoten D66 en CDA willen beiden niet toegeven, waardoor het minderheidskabinet op ramkoers ligt. Al maanden lang weten de coalitiepartijen geen antwoord te vinden op de belangrijkste vraag van het kabinet: hoe moet een meerderheid eruit komen te zien?

Reset

Na deze crisis kan het volgens politiek duider verschillende kanten op. Het kabinet kan vallen, maar het kan ook dat er een 'reset' komt. Dat houdt in dat de coalitiepartijen met elkaar om de tafel gaan om te bepalen hoe ze verder willen. "Dan gaan ze eindelijk het gesprek voeren wat al driekwart jaar had moeten gebeuren."