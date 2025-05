Minister Veldkamp stelt zich harder op tegenover Israël, maar hulporganisatie is kritisch: 'Te laat en onvoldoende'

Verbaasd over houding kabinet

Zelf verbaast hij zich al vanaf het begin af aan over de opstelling van de Nederlandse regering ten aanzien van wat Israël doet in Gaza.

"Met ruggensteun van onze regering heeft Israël daar straffeloos zijn gang kunnen gaan, een totale vernietiging en genocide aangericht", vindt De Bruijn.

'Dit is geen zelfverdediging'

Ruttes eerste reactie na 7 oktober 2023, waar 1.200 joden door Hamas werden vermoord, was dat het land het recht had zichzelf te verdedigen. "Maar dit is geen zelfverdediging", zegt De Bruijn. "Dit is het afslachten van een bevolking met uiteindelijk tot doel het annexeren en bezetten van nog meer land. En dat is ook wat de Israëlische regering nu toegeeft."

Daarom is De Bruijn blij met de kleine stap die de minister van Buitenlandse Zaken nu zet. "Het is mooi, maar veel te laat. Ik vraag me ook af wat er nu anders is aan de huidige situatie, wat niet dus al speelde de afgelopen 1,5 jaar."