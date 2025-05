Nederland blijft mild richting Israël, ondanks toenemende kritiek op aanvallen op Gaza: 'Schuldgevoel over WOII'

De directeuren van Oxfam Novib, PAX, Save the Children, Amnesty International en Artsen zonder Grenzen willen een fundamentele koerswijziging van het Nederlandse beleid richting Israël. De directe aanleiding is de dood van vijftien Palestijnse hulpverleners, van wie de lichamen werden aangetroffen in een massagraf.

Pro-Israël sinds 1948

"Het pro-Israëlbeleid van Nederland is bijna een traditie te noemen", zegt Israël-kenner Peter Malcontent. "We zijn een pro-Israëlisch land geworden sinds we afstand deden van onze kolonie Nederlands-Indië in 1948."

Daar woonden veel moslims. "Tot die tijd wilden we een beetje voorzichtig blijven. We waren bang dat, als we te weinig kritiek zouden uiten op Israël, dat we dan op de tenen zouden gaan staan van de moslimbevolking in Nederlands-Indië."

Oorlogsverleden

Er spelen een aantal factoren mee in de pro-Israëlische houding van Nederland. In de eerste plaats het oorlogsverleden, zegt Malcontent. "Zeker sinds de jaren 60, toen Nederlanders dat verleden gingen herbeleven. En zich meer gingen verdiepen in de jodenvervolging."

In West-Europa is Nederland het land waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de meeste joden zijn afgevoerd. "Toen dat bekend werd, zorgde dat voor schuldgevoelens. Dat heeft ertoe bijgedragen dat we heel erg achter Israël zijn blijven staan."