Hoe kunst en cultuur een land in oorlog kunnen helpen om over trauma's te praten

Al sinds jaren 80

Via theater, kunst en cultuur zware thematiek bespreken is niet nieuw. In de jaren 80 en 90 was de oorlogsserie M*A*S*H wereldwijd een groot succes. "De serie ging over de oorlog in Korea, maar speelde zich af in tijden van de Vietnamoorlog", zegt Ghafoerkhan.

"Bijzonder aan M*A*S*H was het bespreken van zware thematiek, zoals PTSS, met een laag humor. Dat gaf lucht. De serie heeft veel betekend voor Amerikaanse veteranen."

Nederlandse veteranen op toneel

Ook in Nederland is het toneel een plek waar traumatische gebeurtenissen een verhaal krijgen. Theaterregisseur Tea Tupajić was 7 jaar oud toen de oorlog in voormalig Joegoslavië uitbrak en zij met haar familie uit Bosnië moest vluchten.

In die tijd diende Olaf Nijeboer, toen 22 jaar oud, als militair bij legereenheid Dutchbat. Jaren later maakte hij samen Tupajić en zes andere Dutchbat-veteranen de voorstelling Dark Numbers. In deze productie delen de zeven voormalige VN-blauwhelmen hun persoonlijke verhaal. Vóór, tijdens en na de val van Srebrenica.