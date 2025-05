Bijna geen eten meer in Gaza, Amnesty International wil dat Nederland 'nu eindelijk druk gaat zetten op Israël'

'De wereld kijkt toe'

Oudshoorn: "We weten al heel erg lang wat er gebeurt, de hele wereld kijkt toe en er wordt niet sterk genoeg ingegrepen. Wij hebben met andere NGO's 2 weken geleden een gesprek gehad met premier Schoof en minister Veldkamp, die zeggen 'we doen wat we kunnen'."

"Maar ze doen niet wat ze móéten doen", gaat ze verder, "als je weet dat de bevolking zo lijdt en wordt gedood - Amnesty International was de eerste NGO die op grond van eigen onderzoek concludeerde dat het optreden van de regering Netanyahu valt onder het begrip 'genocide' - dan moet je politiek en economisch heel veel druk zetten. Dat gebeurt maar mondjesmaat."

Eten over 10 dagen op

De vraag of de regering Netanyahu honger inzet als oorlogswapen is onderdeel van een adviesaanvraag die gisteren werd gedaan bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De Algemene Vergadering van de VN deed de aanvraag omdat Israël de hulporganisatie UNWRA verbood, de organisatie die juist de voedselvoorziening en medisch zorg regelt.

Franz Luef is in Gaza voor Artsen zonder Grenzen en laat weten wat hij vandaag zag in de straten van Gaza, terugrijdend van een bezoek aan een kraamkliniek. "Overal puinhopen van gebombardeerde huizen, mensen die daar tussendoor lopen en her en der tenten, mensen op zoek naar brandstof om te koken." In de kraamkliniek hoorde Luef dat er nog voor 10 dagen voedsel is: "Personeel en patiënten mogen één keer per dag eten. Over 10 dagen is het op."