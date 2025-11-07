Meer verkeersdoden hier door handelsdeal met VS? Europa versoepelt veiligheidseisen voor grote Amerikaanse auto's
Ruim 75 Europese verkeersorganisaties waarschuwen voor meer doden door de handelsdeal tussen Europa en de VS. De EU wil namelijk strenge veiligheidseisen voor grote Amerikaanse SUV's en pick-up trucks versoepelen.
Dat is te lezen in het handelsverdrag, dat afgelopen zomer werd gesloten. De EU en de VS zijn van plan om 'elkaars normen voor auto's te accepteren en wederzijds te erkennen'. Het is al langer een wens van de Amerikaanse president Donald Trump, omdat Amerikaanse auto's nu nauwelijks worden toegelaten in Europa.
Groter, zwaarder en scherpe randen
Europese veiligheidseisen aan auto's zijn namelijk veel strenger dan die in de VS. Zo worden Europese auto's uitgebreid getest op voetgangersveiligheid.
In de Verenigde Staten gebeurt dat niet: "Amerikaanse auto's zijn groter, zwaarder en hebben vaak scherpe randen. Voetgangers worden bij een botsing gekliefd. Onze auto's hebben lage neuzen, zodat de val bij een botsing wordt gebroken", vertelt mobiliteitsdeskundige Geert Kloppenburg.
Bang voor meer verkeersdoden
Ruim 75 Europese verkeersorganisaties slaan daarom alarm. In een brandbrief gericht aan het Europees Parlement wordt gewaarschuwd voor meer verkeersdoden, als de veiligheidseisen worden versoepeld.
Sinds 2010 is het aantal verkeersdoden in de VS met 30 procent toegenomen, zo staat in de brief. Dit terwijl het aantal verkeersdoden in de EU in diezelfde periode juist met 36 procent is afgenomen.
Organisaties en steden
Behalve verkeersorganisaties hebben ook grote Europese steden de brief ondertekend, zoals Parijs, Brussel en ook Amsterdam.
Ik kan geen goed argument verzinnen om de veiligheid van onze kinderen aan te tasten met een dealVerkeerswethouder Melanie van der Horst van Amsterdam over de handelsdeal
Verkeerswethouder Melanie van der Horst van Amsterdam vindt de handelsdeal onbegrijpelijk: "Ik kan geen goed argument verzinnen om de veiligheid van onze kinderen aan te tasten met een deal. Ik vrees echt voor heel veel meer verkeersdoden", vertelt ze.
'Passen niet in parkeervakken'
Maar niet alleen de verkeersveiligheid is een probleem, vindt Van der Horst: "Amerikaanse auto's stoten veel meer uit. Ze zijn bovendien veel groter en daarmee helemaal niet geschikt voor de stad. Ze nemen heel veel ruimte in en passen niet in parkeervakken."
Wanneer de versoepeling van de veiligheidseisen ingaat, is nog onduidelijk. De Europese Commissie laat weten dat de deal nog verder uitgewerkt moet worden. Op de brief is tot nu toe nog niet gereageerd.