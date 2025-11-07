Meer verkeersdoden hier door handelsdeal met VS? Europa versoepelt veiligheidseisen voor grote Amerikaanse auto's

Dat is te lezen in het handelsverdrag, dat afgelopen zomer werd gesloten. De EU en de VS zijn van plan om 'elkaars normen voor auto's te accepteren en wederzijds te erkennen'. Het is al langer een wens van de Amerikaanse president Donald Trump, omdat Amerikaanse auto's nu nauwelijks worden toegelaten in Europa.

Groter, zwaarder en scherpe randen

Europese veiligheidseisen aan auto's zijn namelijk veel strenger dan die in de VS. Zo worden Europese auto's uitgebreid getest op voetgangersveiligheid.

In de Verenigde Staten gebeurt dat niet: "Amerikaanse auto's zijn groter, zwaarder en hebben vaak scherpe randen. Voetgangers worden bij een botsing gekliefd. Onze auto's hebben lage neuzen, zodat de val bij een botsing wordt gebroken", vertelt mobiliteitsdeskundige Geert Kloppenburg.