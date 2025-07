De VS en de EU hebben gisteren een deal gesloten over importheffingen, maar gaan deze afspraken de onzekerheid in de Europese auto-industrie wegnemen? "Die is groot, er werken meer dan tien miljoen mensen in. Het is een schok als we die kwijtraken."

Waarom auto's belangrijk zijn in de handelsoorlog met de VS: 'Grote schok als Europa die industrie kwijtraakt'

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Amerikaanse president Donald Trump ontmoetten elkaar gisteren in Schotland. In de avond werd bekend dat de EU en de Verenigde Staten een deal hebben gesloten. De VS leggen een importheffing van 15 procent op voor de meeste producten uit Europa. Lagere importheffing Een deal is een meevaller, maar het zal volgens Sander Tordoir niet zomaar alle onzekerheid wegnemen. Hij is hoofdeconoom bij de Berlijnse denktank Centre for European Reform en volgt de geopolitieke ontwikkelingen rondom de handelsoorlog op de voet. "Deals worden vaak opgebroken, dat is niet fijn voor handelspartners." Trump kondigde eerder aan dat de Amerikanen een importheffing van 27, 5 procent zouden gaan heffen op Europese auto's. Dat is nu dus 15 procent geworden. De verlaging is een opluchting, zegt de econoom. "De auto-industrie is namelijk een hele belangrijke industrie voor eigenlijk alle grote industrielanden."

Werkgelegenheid Hij legt uit dat Trump met importtarieven probeert te zorgen dat de Amerikaanse auto-industrie weer gaat bloeien. "Door de importtarieven worden bijvoorbeeld auto's die in Europa gemaakt zijn, duurder. Hij hoopt dat automerken daardoor hun fabrieken naar de Verenigde Staten gaan verplaatsen." Dit moet vervolgens de werkgelegenheid in autobolwerken als Detroit en Chicago verder aanjagen. Toch denkt de econoom dat Trump met deze importtarieven zijn doel niet snel gaat bereiken. "Amerika loopt enorm achter bij elektrische auto's, op China maar ook op Europa." Hij gaat verder: "Als je de markt dichtgooit voor betere Chinese en Europese elektrische auto's, dan hebben de Amerikaanse bouwers helemaal geen prikkel om de transitie te gaan maken naar elektrisch. Dan is er te weinig gezonde concurrentie." Te weinig concurrentie En te weinig concurrentie is een risico voor de Amerikanen, zegt Tordoir. "Het zou voor de Amerikanen op de lange termijn best wel een hard gelag kunnen worden dat ze een auto-industrie en een automarkt hebben die is blijven hangen in de 20ste eeuw en niet in de 21ste eeuw." Of Trump zijn doel nu haalt of niet, de kans is groot dat het in Europa pijn gaat doen als de handelsoorlog doorzet. "De export naar de VS kan dalen." En dat is niet zomaar iets, zegt Tordoir. "In totaal werken er in de Europese auto-industrie zo'n 10 miljoen mensen, als we dat kwijtraken is dat een grote schok."

'Dubbele klap' Tegelijkertijd heeft die industrie het moeilijk, omdat ook Chinese merken bezig zijn aan een opmars. "China probeert met heel veel staatssubsidie de automarkt te veroveren. Dus de auto-industrie staat sowieso onder druk", weet Tordoir. Hij gaat verder: "De Amerikaanse markt was voor Europese autobouwers lang een goede markt, ook om die druk van China een beetje af te vangen, want daar liep het wel nog goed. Dus dit geeft wel een dubbele klap op die Europese auto-industrie." Gevolgen merken De handelsoorlog kan op langere termijn grote veranderingen veroorzaken. Intussen merken ondernemers nu al de eerste effecten ervan. Een van die ondernemers is Dennis Abels, eigenaar van een verenfabriek in Haarlem. Zijn bedrijf levert veren voor de auto-industrie. Een flink deel van de omzet komt vanuit de VS, maar op dit moment zijn de leveringen erg onzeker. "Er zit nu een importtarief van 50 procent op en er loopt nu een spel over wie die 50 procent moet gaan betalen. Dat is soms vechten", legt Abels uit.

Machines staan stil Hij heeft de leveringen aan de Verenigde Staten gepauzeerd totdat er duidelijk is wie de tarieven gaat betalen. "We hebben gewoon een zending hier stilstaan die we niet wegdoen. Machines hebben we uit moeten zetten, omdat je anders te veel voorraad gaat krijgen." Het probleem is volgens hem dat dit een situatie is waar je je als ondernemer bijna niet op kan voorbereiden. "Als je maandag hoort dat je op dinsdag ineens importheffing hebt, is er geen tijd om te schakelen en zit je met het probleem." Nieuwe markten? Abels ervaart hoe grillig zakendoen nu is met de Amerikanen. Of hij dit blijft doen? "Ik ga zeker niet op zoek naar nieuwe klanten in de VS, want het is zo onzeker." "Ik verschuif mijn focus naar Europa en naar andere domeinen zoals de defensie-industrie. Op zoek naar nieuwe markten", zegt hij tot slot.