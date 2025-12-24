Koudste kerst in 15 jaar, opvang voor daklozen nodig tijdens de feestdagen: 'Zelfs moeders en kinderen op straat'

Veel daklozen hebben het deze dagen extra lastig. Het belooft namelijk de koudste Kerstmis in jaren te worden, met gevoelstemperaturen onder het vriespunt. En dat betekent dat er extra maatregelen worden genomen door opvangcentra door heel het land.

Zo ook bij de Nico Adriaans Stichting in Rotterdam. Vanwege de lage temperaturen is inmiddels de kou- en winterregeling ingegaan waardoor er extra ruimte is voor mensen zonder een dak boven hun hoofd. Er worden zo'n honderd daklozen opgevangen. 'De kou is te sterk nu' Tijdens de kerstdagen zijn er over het algemeen wat minder daklozen op zoek naar een plekje in de opvang, maar door de winterse kou zijn er nu toch veel mensen die aankloppen voor hulp, vertelt coördinator Davnon Sno.

Voor diegenen die met kerst niet bij anderen terecht kunnen is de kou simpelweg te sterk op dit moment coördinator Davnon Sno over de winteropvang die nu opengaat

"Rond de feestdagen zijn er toch geregeld daklozen die welkom zijn bij mensen die ze kennen", weet hij. "Maar voor diegenen die dat niet hebben is de kou simpelweg te sterk op dit moment." En dus openen de opvangcentra de deuren in de grote steden, zodat ze een warme douche kunnen nemen en kunnen uitrusten.

Andere groep daklozen Buiten de kerst om merken ze in Rotterdam wel dat het steeds drukker wordt in de opvang. "Het gaat nu om ongeveer 120 man per avond", vertelt coördinator Sno. "En dat is meer dan in eerdere jaren." Michelle van Tongerloo is straatarts in de havenstad en ziet bovendien een verandering in de groep die dakloos is. "Waar het vroeger vooral ging om arbeidsmigranten en ongedocumenteerden, zie ik nu veel Nederlanders." Bijvoorbeeld moeders met kinderen: "Een groot probleem." Psychische problemen Ook ziet Van Tongerloo veel mensen met een Wlz-indicatie, wat betekent dat ze langdurige zorg nodig hebben. Naast de lichamelijke klachten zoals onderkoeling leidt vrieskou bij daklozen ook tot een verslechtering van mentale problemen, waarschuwt ze.