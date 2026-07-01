Keti Koti wordt ook lokaal steeds meer herdacht en gevierd: 'Zo bereik je sneller de buurman die het niet kent'
Het is Keti Koti. Op deze dag herdenken we de slachtoffers van het Nederlandse slavernijverleden en vieren we de afschaffing van de slavernij. Niet alleen in grote steden, ook in kleinere plaatsen worden er steeds meer activiteiten georganiseerd.
Volgens Paulo Martina, directeur Herdenkingscomité Slavernijverleden, is het heel goed dat er lokaal meer aandacht voor is: "De afgelopen jaren worden er op lokaal niveau steeds meer herdenkingen georganiseerd. Daarbij gaat alles ook nog een stuk professioneler dan een aantal jaar geleden. Ook het publiek dat op herdenkingen en vieringen afkomt, groeit. Dit heeft alles te maken met de steeds grotere aandacht."
Een stap verder
Naast de grote evenementen in bijvoorbeeld Amsterdam, waar heel veel mensen op afkomen, ziet Martina een groot voordeel in het organiseren van herdenkingen op kleinere schaal: "In bijvoorbeeld een gemeente kan je echt kijken naar de lokale kleur, waardoor gemeenschappen zich er ook beter mee kunnen identificeren."
Juist in wittere wijken ziet de directeur nog veel vragen rondom deze dag: "Veel is voor hen onbekend en er komt ook wel eens angst bij kijken. Want waarom moeten we hier na al die jaren nog bij stilstaan? Als je de verhalen vertelt kan je wat dichterbij elkaar komen. Zo komen we een stapje verder."
'Iets nieuws leren'
Een van die kleinere steden waar nu een herdenking en viering worden georganiseerd is Purmerend. Organisator Jenny White-Caupain heeft als beweegreden onder andere dat de bewustwording binnen haar gemeente niet voldoende is. "Het is shocking om te merken dat mensen om je heen niet eens de woorden Keti Koti kennen. En de betekenis al helemaal niet kennen."
Vanavond moeten mensen naar huis gaan met het gevoel: ik heb iets nieuws geleerd. Dan is de missie geslaagd.Jenny White-Caupain organiseert de Keti Koti-herdenking in Purmerend
Door mensen in de lokale bibliotheek samen te brengen met muziek, workshops en verhalen hoopt zij hen dichter bij elkaar te brengen. "Op lokaal niveau bereik je sneller die ene buurman die de verhalen nog niet kent. Als je begint bij de mensen om je heen kan je sneller verandering creëren." Haar doel is duidelijk: "Vanavond moeten mensen naar huis gaan met het gevoel: ik heb iets nieuws geleerd. Dan is de missie geslaagd."