Keti Koti wordt ook lokaal steeds meer herdacht en gevierd: 'Zo bereik je sneller de buurman die het niet kent'

Volgens Paulo Martina, directeur Herdenkingscomité Slavernijverleden, is het heel goed dat er lokaal meer aandacht voor is: "De afgelopen jaren worden er op lokaal niveau steeds meer herdenkingen georganiseerd. Daarbij gaat alles ook nog een stuk professioneler dan een aantal jaar geleden. Ook het publiek dat op herdenkingen en vieringen afkomt, groeit. Dit heeft alles te maken met de steeds grotere aandacht."

Een stap verder

Naast de grote evenementen in bijvoorbeeld Amsterdam, waar heel veel mensen op afkomen, ziet Martina een groot voordeel in het organiseren van herdenkingen op kleinere schaal: "In bijvoorbeeld een gemeente kan je echt kijken naar de lokale kleur, waardoor gemeenschappen zich er ook beter mee kunnen identificeren."

Juist in wittere wijken ziet de directeur nog veel vragen rondom deze dag: "Veel is voor hen onbekend en er komt ook wel eens angst bij kijken. Want waarom moeten we hier na al die jaren nog bij stilstaan? Als je de verhalen vertelt kan je wat dichterbij elkaar komen. Zo komen we een stapje verder."