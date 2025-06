Dossier Excuses slavernijverleden Laatst bijgewerkt: 30 juni

In 2023 was het precies 150 jaar geleden dat de slavernij binnen het Koninkrijk feitelijk ten einde kwam. Tien jaar eerder, in 1863, was slavernij al wettelijk afgeschaft, maar niet alle slaafgemaakten kwamen toen direct vrij. Een deel moest nog 10 jaar lang werken voor de slavenhouders. Over het aanbieden van excuses voor die periode werd al lang gediscussieerd.